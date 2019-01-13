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出門吃尾牙！人妻塞「4字小密語」逼擺桌上　他一看僅挑阿姨…全程乖坐

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▲▼出門吃尾牙！人妻塞「4字小密語」逼擺桌上　他一看僅挑阿姨…全程乖坐。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲小紙條放在桌上，震懾他的心。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「老婆有交代......。」桃園一名男網友11日出門吃尾牙時，就被妻子千叮嚀萬交代「不要接近女生」，還塞給他一張紙，上面雖然只4個字，但震懾力十足，讓他整個人都傻了。

從男網友PO在臉書「爆廢公社」照片可見，尾牙紅色大桌上擺滿豐盛菜餚，包括蟹肉油飯、油雞、丸子湯等料理，但矚目焦點全在擺在最下方那一張長條紙上，用藍原子筆隨意寫下「不近女色」，雖然只有短短4個字，但可讓他整個尾牙都乖乖遵守，深怕有個差錯。

悲苦的原PO在貼文上寫道，這是參加公司尾牙拍的照片，還特別hashtag寫下「#老婆有交代」，特別標註出來劃出重點，讓他尾牙吃得猶如行軍一樣的原因。

▲▼尾牙，聚餐，春酒。（示意圖／記者涂含昀攝）

▲尾牙應該是公司一整年最嗨的時刻。（示意圖／記者涂含昀攝，與本文人物無關）

原PO比悲傷還悲傷的故事，讓網友紛紛留言笑說，「那男的就沒問題了～」、「拿椅子去旁邊」、「喝酒之後就變成不禁女色」、「沒有順便加個『記得打包』嗎」、「對面應該都是媽媽」、「寫錯字了...老婆明明是交代『不禁女色』」。

他的犧牲，也讓許多人妻想要學起這一招，一起跟著「殘害」老公，讓丈夫皮繃緊一點；一名人妻網友笑說，「我下次也要寫1張給老公聚餐帶去，叫他擺桌上，拍好給我，不準拿掉！」

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關鍵字：尾牙,桃園,爆廢公社

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