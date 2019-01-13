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影／騎士「狂盯美腿」下秒噴飛…9秒驚悚片曝！老司機：車上叫聲更銷魂

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網搜小組／綜合報導

只要是用路人，一定要專心注意路況，就算路旁有再火辣的妹妹，還是得「見好就收」，以免下秒飛來橫禍。一名網友貼出行車紀錄器影片，只見他開車時，有騎士跨越雙黃線超車，但超過去後卻仍繼續逆向往前，最後被一台右轉車輛撞飛。不過發現騎士逆向的原因後，網友紛紛直呼「逆向還看妹，今日最經典」。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲騎士出車禍，理由讓網狂翻白眼。（圖／翻攝自爆廢公社）

一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出行車紀錄器影片，從他擷下的畫面來看，當時騎士已經從他左邊超車過去，沒想到對方超完車後沒有回到應行車道，反而是繼續逆向，最後在路口處反應不及，當場和一台右轉的廂型車正面撞上；騎士連人帶車被彈飛，人當場翻了一圈，安全帽還飛了出去。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼騎士連人帶車遭撞飛。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

但到底是什麼讓騎士「一路逆向」？把影片往回倒就發現，原來當時路邊有台機車上面坐著一名女子，她身穿黑色裙裝，裙子的長度露出一雙白皙長腿；只見出事的該位騎士在超車過後，就一直狂盯著黑裙妹，快到路口時才回頭，但眼前已經出現一台車，想往右閃也來不及。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲欸！騎車怎麼在看妹妹？（圖／翻攝自爆廢公社）

看到影片後，其他人紛紛笑噴留言，「本日最療癒」、「無聊的影片浪費我一小時一直重播」、「好痛的感覺啊…可我看完怎覺得很療癒」、「路邊妹紙太好看」、「禍因俱全，天意就是人意」、「超好笑，幫廂型車司機QQ」。

許多網友則是發現，當時原PO車上還有另外一位妹子，可能是因為親眼目睹車禍發生，忍不住尖叫幾聲，「銷魂女聲」反而吸引一票網友歪樓，「我只在乎影片中女生聲音」、「聲音好聽」、「我只注意女生的聲音」、「跪求認識副駕駛座的妹子」、「跪求車內女生正面」、「這聲音，我醉了」。

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關鍵字：車禍,看妹,騎士,美腿,爆廢公社

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