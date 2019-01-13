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北韓最新智慧手機「平壤2423」長這樣！內藏台灣科技　外來檔案插入刪光光

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▲北韓智慧型手機「平壤2423」。（圖／翻攝自網路）

▲外部檔案無法儲存於「平壤2423」內。（圖／翻攝自網路）

國際中心／綜合報導

北韓去年10月推出的最新智慧型手機「平壤2423」樣貌與功能曝光，除了使用Android 8.0系統，還增設Wi-Fi、指紋與聲音辨識、導航、應用程式商店以及電子書等功能，且外部檔案無法儲存於手機內，較前一型的「平壤2318」在安全顧慮上更為嚴密，價格則約在台幣3100到4700元。

根據「每日北韓」（Daily NK）的報導，「平壤2423」由Checom合資科技公司所製造，處理器採用台灣半導體大廠「聯發科技」（MediaTech）的MT6737晶片組，性能與南韓三星2014年發售的「Galaxy S4」相較略為遜色。採用此款晶片組的手機，推估價格約在100到150美金（約新台幣3100到4700元）。

報導更指出，由於Googlef在去年8月發布的Android 9.0（Pie）系統，目還在測試階段，所以「平壤2423」算是使用最新的操作系統。

「平壤2423」的特點是具有防止「非法信息」傳播的功能，外部檔案是無法儲存於手機內的；使用者如插入SD記憶卡，將會被要求選擇「使用記憶卡」或「使用內部儲存空間」；若選擇內存空間，是無法存取文件夾的；若選擇用記憶卡，則須經初始化。

報導還提及，記憶卡裡若含有JPG、PNG圖檔或是PDF文件檔，插入後也會被全部刪除。另外包裝盒則突破以往印上北韓傳統圖案，改為在光面黑盒上印廠商與產品名，機身則採用寶石藍的顏色。

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關鍵字：北韓,智慧型手機,平壤2423,日韓要聞

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