影／「春節計程車加成收費」金額出爐！　北北基同步+20、桃機小黃+100

記者賴文萱／台北報導

今年農曆春節將至！全台各地交通局陸續公布春節計程車加成收費金額，加成收費期間約自2月1日起啟動，一路至2月10日收假日午夜24時，其中北北基同步每趟次加收20元；桃園、高雄每趟次加收50元；桃園機場排班計程車則是無論距離，每趟次加收100元。

▲農曆春節期間桃園市計程車每趟次加收50元，桃園國際機場排班計程車按趟次計費每趟次加收100元。（圖／桃園市政府提供）

▲春節搭小黃，各地計程車有不同加成收費運價，北北基同步加收20元。（圖／記者李毓康攝）

台北市、新北市、基隆市

北北基計程車春節加成收費將同步，從2月1日零時起至2月10日24時止，每趟次加成收費20元。北市已要求計程車全面更換新計費表，計程車駕駛屆時需選取春節計費表跳錶收費，因收費已含春節加成金額，乘客只需按照跳表金額支付，駕駛不得額外加收。

桃園市

桃園市政府交通局公告計程車春節加成運價，自2月1日零點起，至2月10日24時止共10天，無論搭乘距離每趟次加收50元；機場排班計程車按趟次計費，無論搭乘距離每趟次加收100元。

高雄市

高雄市計程車春節加成收費期間為2月1日零時起至2月10日24時止，共計10天，全天一律按錶加收50元。