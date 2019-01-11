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開價太高被嫌貴「客人改叫Uber」　小黃司機暴怒攔車拍窗嗆聲

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記者趙蔡州／綜合報導

台中市一名蔡姓、王姓計程車司機2017年底在清水火車站排班時，碰上2名從韓國來的女遊客想要搭車，但後來韓女認為他們的開價太貴改叫UBER，結果2位運將暴怒將UBER卡在路上，還拍窗嗆聲長達7分多鐘。蔡男、王男出庭時毫無悔意不肯認錯，法官最後依強制罪，各判處2月徒刑、得易科罰金6萬。

事件發生在2017年12月底，當時2名韓國年輕美眉來台灣玩，本來想坐計程車移動，但詢問後認為收費過高，就改用手機叫了UBER來載，但卻因此惹來了運將不爽，當UBER轎車抵達載人後，2輛計程車就直接阻礙出路，一名司機還下車拍窗狂罵說，「你是沒念書嗎！你在錄什麼，來這裡搶生意喔？」

▲▼小黃開價太高被嫌貴！旅客當面「改叫UBER」　司機狂怒攔車嗆聲。（圖／東森新聞）

▲計程車開價太高被嫌貴！旅客當面「改叫UBER」，司機狂怒攔車嗆聲。（圖／東森新聞）

場面讓2名韓國旅客嚇得立刻報警，衝突一直僵持了約7分鐘左右，直到警方到場計程車司機才肯移車讓開。事後UBER司機對兩名運將提出強制罪告訴，蔡王2人在法庭上喊冤說，他們當時是認為UBER司機非法載客，怕對方跑掉才會想辦法阻擋出口。

不過法官勘驗影片後認為，蔡男及王男就算覺得對方違法，應該依規定檢舉而不是限制對方自由，蔡王2人的作為已經擾亂社會治安，而且事後毫無悔意也沒有獲得受害人的諒解，法官考量上述原因後，依強制罪判處2人各2個月的有期徒刑，得易科罰金6萬元。一時衝動得付出高額代價。

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關鍵字：計程車,喊價

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