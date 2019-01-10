乘客與苗栗運匠衝突　扭打行搶小黃逃逸200多公里遭逮

▲嫌犯開著搶來的計程車，逃亡200多公里，在宜蘭台9線被警方逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

一輛知名車隊的計程車，9日晚間9時許，行經苗栗市北勢橋頭北端時，乘客與江姓司機發生口角，雙方一言不合大打出手，從車內打到車外，江姓駕駛被打得全身多處是傷，嫌犯立刻跳上駕駛座，搶走計程車往頭屋方向逃逸，警方深夜在宜蘭台9線查獲這輛計程車，順利逮捕搶匪，目前嫌犯已被帶回苗栗縣竹南分局，詳細案情還在釐清當中。

▲▼被搶的計程車在宜蘭台9線發現，警方把黃姓嫌犯帶回竹南分局偵辦中。（圖／記者黃孟珍翻攝）



警方表示，一名江姓計程車司機，在高鐵苗栗站排班搭載黃嫌，因黃嫌多次更改目的地，引來江姓運將不悅，行經臺72線與臺13甲線路口，與黃嫌發生扭打，雙方扭打至車外後，黃嫌趁隙跳上駕駛座，把小黃強行駛離逃逸。

竹南警分局接獲報案後，立即實施攔截圍捕，並調閱週邊監視器追查，發現遭搶之計程車已由國道3號香山交流道往北逃竄，並立即與宜蘭縣政府警察局成立聯合查緝專案小組，並在台9線152公里處設置攔截點，黃嫌於10日凌晨行經該檢查站時，棄車逃逸，逃往附近廢棄空屋，並跳入水池內逃避警方查緝，但仍遭警方發現逮捕，順利歸案。

至於遭搶的計程車司機，因當時扭打時，被黃嫌打的遍體麟傷，送醫後目前還在醫院觀察中，黃嫌搶車動機，目前苗栗警方正在追查釐清中，全案將依強盜罪嫌移請苗栗地檢署偵辦。