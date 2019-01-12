▲ 失業男「恐怖刺頸2人組」專劫小黃，運將遇劫鮮血直噴幸逃死。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

因年關將至，有多項竊盜前科25歲黃姓無業男子，因身上沒錢，11日晚間竟夥同27歲林姓友人，對張姓運將司機趁火打劫，黃男拿出預藏的刀子，直接刺向張姓駕駛頸部後，鮮血噴濺在自己外套上，嚇得驚慌直接搭上林男接應的機車，落荒而逃，瑞芳警分局獲報後，於24小時內迅速破案逮人，將2人依強盜、殺人未遂罪嫌移送法辦。

警方調查，黃男與林男因住瑞芳及雙溪地區，2人熟知該路段深夜時段，甚少人車經過，11日由黃男提議行搶計程車，隨後黃男到瑞芳火車站前，隨意找了1台計程車，告訴運將司機要到雙溪。

▲ 失業男結夥打劫運將持刀刺頸，瑞芳警24小時內速逮2嫌。

黃、林2人在行經瑞芳與牡丹的交界處時，黃男見路旁無人，假借要下車小便，司機靠路邊停車後，黃男竟從身上拿出預藏的刀子，直接刺向張姓駕駛頸部，沒想到張姓駕駛被刀刺到後，鮮血噴濺在自己的外套上，黃男嚇得驚慌而逃，由後方騎車尾隨的林男接應離開。

隨後，張姓運將駕駛負傷到瑞芳警分局報案，警方見狀急忙先將張男送醫，並組成專案小組調查，在短短24小時內，迅速掌握線索，將黃男及林男緝捕到案。警訊後將2人依強盜、殺人未遂罪嫌移送法辦。

瑞芳警分局長陳良德表示，感謝專案小組在24小時內將犯嫌繩之以法，並強調，有心犯案之歹徒切勿心存僥倖，另呼籲市民應隨時注意周遭可疑人物，並提高警覺，若不幸遭搶，更應冷靜記下歹徒特徵及逃逸路線，並立即報警處理。

▲ 黃男、林男涉嫌持刀搶劫運將司機，刺傷張姓駕駛頸部後逃逸，黃男身上沾有被害人血跡。