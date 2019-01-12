快訊／蘇貞昌將8名政委全留任　中生代龔明鑫轉財經政委

▲經濟部政務次長龔明鑫將轉政委。（資料照／記者李毓康攝）

記者賴于榛／台北報導

準行政院長蘇貞昌陸續徵詢閣員，據了解，行政院8名政委全部留任，將以嫻熟的政務推動能力協助蘇揆；另外，為了拔擢中生代，經濟部次長龔明鑫將轉任財經政委，政委擴編成9人。

蘇貞昌12日啟動第二波徵詢，從8名政委當中陸續傳來好消息，負責協助發展新創與數位政策的政委唐鳳同意留任，持續推動相關政策；負責工程相關並兼任普悠瑪調查小組召集人的政委吳澤成也在徵詢後決定留下協助政務推動；兼任國發會主委的政委陳美伶也已確定留任。

最後在晚間18時左右徵詢告一段落，所有的政委都留任，包含政委林萬億與張景森、鄧振中、羅秉成、吳政忠都留任。

為了拔擢中生代，經濟部次長龔明鑫將轉任財經政委，政委擴編成9人，據了解，蘇貞昌評估龔明鑫經歷過國發會、經濟部有完整歷練，加上行政院目前還需要財經專業背景，龔明鑫又是中生代學者表現不錯，符合這次拔擢中生代的目標，未來中生代的責任會更重。

另外，人事長施能傑與主計長朱澤民在12日的徵詢後已決定雙雙留任，但兩人受訪時都低調表示，交由蘇院長宣布。



而文化部長鄭麗君辭意甚堅，蘇貞昌中午左右再度致電詢問意願，並懇切地希望留下繼續推動政務，但目前只得到再給她一點時間思考的答案，文化部長仍有變數。