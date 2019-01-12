接地氣！蘇貞昌留下4財經首長穩民心　政委們列第二波徵詢

▲總統蔡英文宣布新任閣揆由蘇貞昌接任。（圖／記者李毓康攝）

記者賴于榛／台北報導

準行政院長蘇貞昌11日下午啟動徵詢閣員，財經4首長包含國發會主委陳美伶、金管會主委顧立雄、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮都確定留任先穩定民心。而掌管跨部會議題的政務委員，據了解，蘇貞昌已都先透過電話聯繫討論過留任與否，接著還會列在第二波徵詢親自會談。

行政院長賴清德11日上午9時30分正式總辭，請辭後90分鐘，總統蔡英文在總統府與賴清德、蘇貞昌共同召開記者會，宣布接任的閣揆就是蘇貞昌，緊接著蘇團隊下午便展開徵詢工作。

據了解副手就是前立委、近日人氣爆量的陳其邁，花了約半個工作天徵詢後，秘書長由台南市代理市長李孟諺接任，副秘書長何佩珊雖一度傳出回歸民進黨黨團總召柯建銘辦公室，但在討論過後，也被慰留，政院核心成型；財經4首長包含國發會主委兼任政委的陳美伶、金管會主委顧立雄、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮都確定留任，則是要先穩定民心。





▲國發會主委陳美伶。（資料照／記者賴于榛攝）

▲金管會主委顧立雄。（資料照／記者戴瑞瑤攝）

▲經濟部長沈榮津。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲財政部長蘇建榮。（資料照／記者林敬旻攝）

另外，教育部長由科技部長、前教育部次長陳良基轉任，文化部長鄭麗君雖然在臉書拋出想回歸民間的念頭，但在蘇貞昌一個小時的強力慰留下，目前對於職位的想法改為考慮中；上任後對警察權益著墨甚多的內政部長徐國勇也確定留任，交通部長則將由前台中市長林佳龍接任。

而掌管跨部會議題的政務委員，據了解，蘇貞昌已都先透過電話聯繫討論過留任與否，接著還會列在第二波徵詢親自會談；至於攸關總統職權的兩岸、外交與國防，外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、陸委會主委陳明通也都不會更動。