蘇內閣／鄭麗君確定走人！剩37小時還有7首長沒敲定

▲總統蔡英文宣布新任閣揆由蘇貞昌接任。（圖／記者李毓康攝）

記者賴于榛／台北報導

準行政院長蘇貞昌陸續徵詢閣員，但是文化部長鄭麗君辭意甚堅，經過昨日深談加上今日去電都沒能留下鄭麗君，目前離14日上午正式交接還有37小時，剩下7首長尚未敲定，包括海委會主委黃煌煇、原能會主委謝曉星、勞動部長許銘春、國立故宮博物院院長陳其南，另外科技部長、文化部長、發言人職缺都待補。

據了解，蘇貞昌副手就是前立委、近日人氣爆量的陳其邁，他12日花了約半個工作天徵詢後，秘書長由台南市代理市長李孟諺接任，副秘書長何佩珊雖一度傳出回歸民進黨黨團總召柯建銘辦公室，但在討論過後，也被慰留，政院核心成型；財經4首長包含國發會主委兼任政委的陳美伶、金管會主委顧立雄、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮都確定留任，則是要先穩定民心。

另外，教育部長由科技部長、前教育部次長陳良基轉任；上任後對警察權益著墨甚多的內政部長徐國勇也確定留任，交通部長則確定由前台中市長林佳龍接任；客委會主委李永德也將留下。

▲鄭麗君辭意甚堅。（資料照／記者李毓康攝）

蘇貞昌到了12日徵詢腳步加快，目前確認行政院8名政委全部留任，包含政委林萬億、吳澤成、唐鳳、陳美伶、張景森、鄧振中、羅秉成、吳政忠都要相助蘇貞昌，另外，為了拔擢中生代，經濟部次長龔明鑫將轉任財經政委。據了解，蘇貞昌評估龔明鑫經歷過國發會、經濟部有完整歷練，加上行政院目前還需要財經專業背景，龔明鑫又是中生代學者表現不錯，符合這次拔擢中生代的目標，未來中生代的責任會更重。

另外，人事長施能傑與主計長朱澤民在12日的徵詢後已決定雙雙留任，但兩人受訪時都低調表示，交由蘇院長宣布。

至於攸關總統職權的兩岸、外交與國防，蘇貞昌僅是約見了解工作內容與狀況，基本上外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、陸委會主委陳明通、僑委會主委吳新興都不會更動。

文化部長鄭麗君11日在臉書拋出想回歸民間的念頭，蘇貞昌雖然立馬花了一個小時強力慰留，但12日再次去電依然沒能留下辭意堅定的鄭麗君，最後只能祝福。

離14日上午正式交接還有37小時，剩下7首長尚未敲定，包括海委會主委黃煌煇、原能會主委謝曉星、勞動部長許銘春、國立故宮博物院院長陳其南，另外科技部長、文化部長與院發言人職缺都待補；次長部分農委會、環保署、經濟部、交通部、科技部也都還有政務次長的空缺。