不斷更新／許銘春留任勞動部長　蘇貞昌內閣名單一次看

▲蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

前行政院長蘇貞昌回鍋接任閣揆，副院長敲定由前立委陳其邁出任，14日進行交接，現正展開人事布局。目前最新進展，行政院政委擴編為9人，13日確定行政院發言人留任Kolas Yotaka，勞動部長許銘春也確定留任，勞動部政務次長則內定為劉士豪。

蘇內閣名單中，經濟部長沈榮津、國發會主委陳美伶、金管會主委顧立雄、財政部長蘇建榮及內政部長徐國勇等人最先確定留任，另10日也確認由科技部長陳良基轉教育部長，前台中市長林佳龍任交通部長，13日確認Kolas Yotaka留任習政院發言人，勞動部長許銘春也確定留任，勞動部政務次長則內定為劉士豪。

11日第二波徵詢名單，農委會主委由副主委陳吉仲升任、環保署長則由代理署長張子敬接手，法務部長蔡清祥、衛福部長陳時中則雙雙留任。目前還剩下5首長未敲定，包括海委會主委黃煌煇、原能會主委謝曉星、國立故宮博物院院長陳其南，另外科技部長、文化部長職缺都待補。

發稿時間：15：30

更新時間：13：48

▼▼▼蘇內閣名單▼▼▼

政院本體

副院長陳其邁（新任）

秘書長李孟諺（新任）

副秘書長何佩珊（留任）

發言人Kolas Yotaka（留任）

副發言人（已徵詢尚未定案）

兩岸外交國防總統職權

外交部長吳釗燮（留任）

國防部長嚴德發（留任）

陸委會主委陳明通（留任）

僑委會主委吳新興（留任）

財經相關

經濟部長沈榮津（留任）

財政部長蘇建榮（留任）

國發會主委陳美伶（留任）

金管會主委顧立雄（留任）

主計長朱澤民（留任）

人事長施能傑（留任）

文化相關

內政部長徐國勇（留任）

文化部長鄭麗君（請辭待補）

教育部長陳良基（轉任）

原民會主委夷將•拔路兒（未確定）

客委會主委李永得（留任）

生活相關

交通部長林佳龍（新任）

環保署長張子敬（升任）

農委會主委陳吉仲（升任）

衛福部長陳時中（留任）

科技部長（待補）

勞動部長許銘春（留任）

其他

法務部長蔡清祥（留任）

海委會主委黃煌煇（未確定）

退輔會主委邱國正（未確定）

政委

政委林萬億（留任）

政委張景森（留任）

政委吳政忠（留任）

政委陳美伶（留任）

政委鄧振中（留任）

政委唐鳳（留任）

政委羅秉成（留任）

政委吳澤成（留任）

政委龔明鑫（經濟部次長轉任）

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