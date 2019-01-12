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蘇貞昌接地氣內閣穩穩成形　吳澤成、唐鳳將留任政委

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▲▼總統蔡英文宣布新任閣揆由蘇貞昌接任。（圖／記者李毓康攝）

總統蔡英文宣布新任閣揆由蘇貞昌接任。（圖／記者李毓康攝）

記者賴于榛／台北報導

準行政院長蘇貞昌陸續徵詢閣員，據了解，第二波政委徵詢也陸續傳來好消息，負責協助發展新創與數位政策的政委唐鳳同意留任，持續推動相關政策；負責工程相關並兼任普悠瑪調查小組召集人的政委吳澤成也在徵詢後決定留下協助政務推動。

據了解，吳澤成原先就規劃在九合一大選離開，期望回到宜蘭如期休息，但在蘇貞昌徵詢後也會留任，主要是閣揆交接後也有工作需要幫忙，政務也得持續推動，且蘇貞昌還在拚，他也願意協助衝衝衝。

▲▼行政院院會後記者會,政務委員吳澤成列席針對普悠瑪列車翻覆案件專案報告。（圖／記者李毓康攝）

▲政委吳澤成。（資料照／記者李毓康攝）

行政院長賴清德11日上午9時30分正式總辭，請辭後90分鐘，總統蔡英文在總統府與賴清德、蘇貞昌共同召開記者會，宣布接任的閣揆就是蘇貞昌，緊接著蘇團隊下午便展開徵詢工作。

蘇貞昌的「接地氣」內閣逐漸成型，據了解副手就是前立委、近日人氣爆量的陳其邁，秘書長由台南市代理市長李孟諺接任，副秘書長何佩珊雖一度傳出回歸民進黨黨團總召柯建銘辦公室，但在討論過後，也被慰留，政院核心定型；財經4首長包含國發會主委兼任政委的陳美伶、金管會主委顧立雄、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮都確定留任，則是要先穩定民心。

▲▼唐鳳出席行政院會後記者會 。（圖／記者張一中攝）

▲政委唐鳳。（資料照／記者張一中攝）

另外，教育部長由科技部長、前教育部次長陳良基轉任，文化部長鄭麗君雖然在臉書拋出想回歸民間的念頭，但在蘇貞昌一個小時的強力慰留下，目前對於職位的想法改為考慮中。

上任後對警察權益著墨甚多的內政部長徐國勇也確定留任，交通部長則確定由前台中市長林佳龍接任；至於攸關總統職權的兩岸、外交與國防，外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、陸委會主委陳明通也都不會更動。

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關鍵字：內閣,改組,蘇貞昌,接地氣,唐鳳,吳澤成

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