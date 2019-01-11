管碧玲選區消失！中選會：台南市新竹縣加1席　高雄屏東少1席

▲立委管碧玲選區消失。（圖／本報資料照）



記者賴于榛／台北報導

中選會11日發布新聞指出，變更後之第10屆立法委員應選名額，台南市、新竹縣選舉區各增加1席，高雄市、屏東縣選舉區各減少1席，並按其應選名額劃分同額之選舉區；變更結果也導致立委管碧玲選區整個消失，得和同黨參立委爭搶。

中選會日前提案，第10屆立委選區將採第7屆立委計算方式，台南市及新竹縣各增加一席，高雄市及屏東縣各減少一，但立法院未在去年底前同意，最後依據公職人員選舉罷免法，由行政、立法兩院院長協商解決，達成共識後，因為新竹跟台南人口增加，將會各多1席立委，高雄和屏東則各減少1席。

選區變更定案後，中選會11日發布第10屆立法委員選舉台中市、台南市、高雄市、新竹縣及屏東縣選舉區變更公告。變更後之第10屆立法委員應選名額，台南市、新竹縣選舉區各增加1席，高雄市、屏東縣選舉區各減少1席，並按其應選名額劃分同額之選舉區。

根據中選會公告，高雄市區域立委從原本的9席減至8席，立委管碧玲的選區遭一分為三，併入同為立委趙天麟、李昆澤、賴瑞隆選區；屏東縣也從3席減至2席，導致蘇震清與立委鍾佳濱選區重疊。

對此，民進黨立委管碧玲日前就說表示，「我處境困難，大卸3塊」，在3個新選區和3位的同仁競爭，希望找到全力協助同仁的途徑，將會爭取不分區。

變更後，高雄市第一選舉區共有那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區、杉林區、內門區、旗山區、茂林區、美濃區、阿蓮區、田寮區、燕巢區、大樹區、大社區；第二選區則為茄萣區、湖內區、岡山區、路竹區、永安區、彌陀區、橋頭區、梓官區；第三選區楠梓區左營區；第四選區仁武區、鳥松區、大寮區、林園區。

第五選區三民區與苓雅區八個里；第六選區鼓山區、新興區、前金區、鹽埕區，以及苓雅區61里；第七區鳳山區；第八選舉區前鎮區旗津區小港區。