政二代身分還募款挨批　陳思宇承諾選後公布競選帳目

▲士林大同立委候選人陳思宇、台北市長柯文哲單車趴趴Go掃街行程。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市立委補選進入倒數階段，「柯家軍」陳思宇在選前2周時間舉辦募款活動引發外界討論，其政二代、近千萬存款也被外界質疑。對此，陳思宇12日表示，做公開募款是希望讓民眾有參與感，「因為選舉從來都不是一個人的事情」；此外，她也承諾，會把得到的募資金額、使用用途，公開透明對大家說明。

陳思宇12日整天跟著柯文哲跟緊緊，上午先是一同到政大後山的飛龍步道走登山步道，下午再與柯一起從大同區的服務處騎單車到社子島拜票。行前受訪時被問到募款一事，陳思宇說，今天整天都很忙，這部分由競選辦公室這裡來統一處理，「我想最重要的，我們希望做這樣的公開募款，是我們讓民眾有參與感，一起讓民眾參與選舉，因為選舉從來都不是一個人的事情。」

陳思宇也不忘喊話，更重要的是公開透明，「如果一個候選人他的募款是不透明的，也不去申請帳戶，我覺得這部分倒是大家要好好思考一下這樣的候選人是不是有落實公開透明的原則」；她強調，沒有特別指誰，「這部份是我自己對自己的要求，也是我對選民的責任。」

至於柯文哲笑稱已經負債累累一事，陳思宇說，「我本來就有負債啊，因為在存款第二頁就有負債867萬，所以我負債本來就有，890萬是存款，但是負債第二頁是867萬」；她強調，相關財產內容相信在google上打「陳思宇 財產」，監察院都有非常完整的資訊。

由於有政二代身分加上存款數字高，募款活動不斷遭受外界質疑。陳思宇說，就像市長講的，選舉本來就是要花錢的，不管在人力成本或是文宣品，「所以我覺得募款不是問題，公開透明才是問題，我在這邊也承諾，這次的募資裡面我們也會把得到的募資金額、使用用途，都會公開透明對大家說明，這也是進步價值。」

至於是否希望另外兩位對手也能夠公開這次選舉的一些支出？陳思宇說，這是進步價值最重要的原則，「我們當然是希望大家都可以用方式讓選民做檢驗，至於他們要不要做也是看他們自己，但是選民的眼睛應該是雪亮的。」