一人獨鬥藍綠大咖！選舉倒數拚站台　柯文哲：努力做就好

記者陳家祥／台北報導

台北市立委補選進入白熱化階段，藍綠白三方無不加足馬力掃街拜票。民進黨候選人何志偉邀來主席卓榮泰、桃園市長鄭文燦大咖站台，國民黨候選人陳炳甫除了已邀國民黨中央委員連勝文掃街，未來還規劃邀找來人氣王高雄市長韓國瑜一同造勢；而代表白色力量的陳思宇則是緊黏市長柯文哲，也讓外界有柯文哲「一夫當關」獨鬥藍綠群雄之感。

陳思宇11日晚間先是邀請柯文哲出席募款晚會，12日更整天跟緊緊，上午先是與柯一同到政大的飛龍步道爬山，下午再與柯一起從大同區的服務處騎單車到社子島拜票。行前受訪時被問到何志偉有民進黨內大咖連番登台造勢，是否一人抵所有民進黨大咖？柯文哲未正面回應，「這個也不是…，反正就這樣，就努力去做，你問我我也不曉得」，接著強調「努力啦、努力啦」，還說不會有壓力，反正做什麼事情就是盡力去做，剩下就給天決定。

而對於陳思宇目前的選情，柯文哲說，「先不管民調」，要努力的去做、Do your best、盡全力去做；接著柯也讚陳昨辦的募款餐會不錯，「在我看起來比較像推銷寧夏夜市的千歲宴，我覺得這idea不錯」；至於會不會擔心陳思宇民調一路落後？柯說，怕也沒有用啊，就要努力啊。

至於何志偉找來鄭文燦、林志堅等，會不會感到對手組織戰紮實，比空戰還奏效？柯文哲說，每個人就按照他們認為最適當的方式去做，「其實還是一樣，有時候就是…比方說他要不要答應選舉帳戶公開，我也倒覺得這樣，選舉對我來說是一種改變政治文化的運動，像我們選後將來如果在監察院公布選舉帳目，那個就是這樣可以讓人家看。」

柯文哲說，希望在選舉過程當中所有候選人可以做到這樣，「你選後那個帳戶你在監察院，人家看了不會覺得『這怎麼可能』，給人家一看就那種感覺。」

面對子弟兵處於落後，柯文哲也情義相挺，本周已3度幫陳思宇站台。被問到可以幫陳思宇拉多少支持度？柯文哲表示，這他不曉得，但他覺得，「做什麼事情就是do your best，認真做就好」；柯也說，選舉應當是一個改變政治文化的社會運動，他本身要帶來新的觀念新的價值，「如果說你只是傳統那種綁樁腳、大家排排站旗子搖一搖，對台灣的政治也沒什麼正面發展。」

▲士林大同立委候選人陳思宇、台北市長柯文哲單車趴趴Go掃街行程。（圖／記者林敬旻攝）