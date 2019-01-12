貴婦奈奈吃掉小堂弟同學…交往幼齒高中生20年　坦言體力差不常嘿咻

▲ 貴婦奈奈與丈夫黃博健逃亡加拿大。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）



記者葉國吏／綜合報導

網紅「貴婦奈奈」（本名蘇陳端）和丈夫黃博健、公公黃立雄等人涉嫌捲款10億元潛逃，事件爆發之後完全不見蹤影，終於在9日被證實，一家5口已經入境加拿大，接下來更可能會持續提出難民申請。但由於台灣和加國沒有引渡條約，要將他們抓回台灣恐怕有難度。回顧貴婦奈奈跟丈夫黃博健的戀愛史，貴婦奈奈曾在接受訪問時透露跟黃博健當初認識的經過，也坦言「體力不如從前不常常做愛」。

貴婦奈奈在2002年開始寫無名部落格，當時還沒什麼人在寫，所以她的文章很快就創下百萬人次的點閱率，人氣旺到出版社開始幫她出書。當時貴婦奈奈與小她6歲的老公相處之道，也是大家關注話題，她說維持感情的不二法門別無他法，就是要用「服務業」的精神來與另一半相處，付出不求回報，讓對方快樂，多傾聽就不容易吵架。

▲貴婦奈奈在臉書多次放閃。（圖／翻攝貴婦奈奈臉書）

貴婦奈奈也常在臉書曬出她跟先生的放閃文，她曾說「真心愛妳的男人會在妳傳清涼照給他的時候大爆炸，而不會要妳再脫一件。」根據PChome新聞「貴婦奈奈十年的愛與性：我們的愛像大樹一樣」中提到，貴婦奈奈在24歲的時候遇到堂弟的同學、還是高中生的黃博健，當時貴婦奈奈的長腿讓黃博健留下深刻印象。2人戶聊電話後就漸漸培養出感情。

貴婦奈奈說，因為工作因素「所以沒有那麼常常做愛」體力也不如從前，不過還是很聊的來、心靈上的好朋友，「若有時間，我們會盡量安排到國外去旅遊，那就是我們親密的最好時刻」。

▲貴婦奈奈時常分享出國美照。（圖／翻攝臉書）

這篇文章於2009年出版，當時貴婦奈奈接受時尚雜誌專訪時所透露跟黃博健相處之道，其中談到時常安排國外旅遊，從現在來看已經以難民身分捲款10億落跑到加拿大，可以說是20年走來始終如一。