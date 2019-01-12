打手槍多頻繁才健康？唐朝「醫神」早有建議　超過歲數別再打

▲男性打手槍頻率要多久一次才好？（圖／達志／示意圖）

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許多男性在夜深人靜的時候不免都喜歡宣洩一發，但打手槍的頻率該多久一次才正常，才不過變成縱慾過度呢？香港中醫師就指出，其實在中醫的角度來看，並不會特別禁慾，其實唐朝的時候就有醫學家提出建議，20幾歲的男性4日一發，而超過60歲就建議不要再尻了。

香港《蘋果日報》報導，中醫其實主張「慾不可絕，慾不可縱」，只要頻率調配得宜，其實對人體是有幫助的，但是如果過度沉迷，就可能會傷害到腎。事實上，唐朝有「藥王」之稱、被許多華人奉為「醫神」的醫學家孫思邈就曾經提過，不同的年齡層，建議打手槍的頻率也有不同。

孫思邈提過，「年二十者，四日一泄；年三十者，八日一泄；年四十者，十六日一泄；年五十者，二十一日一；年六十者，閉精勿洩；若體力猶壯者，一月一泄」，男性可參考自己的年齡層和評估體力狀況，來決定打手槍應該要多麼頻繁，不過者僅是參考數據，若是已經出現頭暈耳鳴等身體不適症狀，應該就要停止過度發洩。

另外，在西方的角度來看，哈佛公共衛生學院（Harvard T.H Chan School of Public Health）學者珍妮佛萊德（Jennifer Rider）就曾表示，男人每個月射精次數和罹患前列腺癌有關，根據一項長達20年的研究顯示，每月做愛21次的男人與每月只愛愛4～7次的男人相比，罹患前列腺癌的風險大幅降低2成。

萊德還提到，尤其40歲以上的男人，如果每次性行為都能達到高潮，罹患前列腺癌機率更足足減少22％，可說是「一尾活龍」。