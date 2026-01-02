　
政治

分析柯文哲赴立院目的　周玉蔻：試探和賴清德換取官司沒事的劇本

▲民眾黨前主席柯文哲與民進黨立院黨團總召柯建銘握手。（圖／記者徐文彬攝）

▲民眾黨前主席柯文哲與民進黨立院黨團總召柯建銘握手。（圖／記者徐文彬攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲近期動作頻頻，今（2日）到立法院拜會朝野立委，談到近期政局紛亂，柯文哲表示，「今天賴清德一念之間改變，台灣政局不是所有問題都解決掉了」？對此，媒體人周玉蔻表示，柯文哲「滿血」前去立法院，是企圖透過喊話及營造與柯建銘「密室協商」假象，試探和賴清德進行暗黑交易換取官司沒事的劇本，但賴清德會接受，就不叫賴清德了。

柯文哲今天赴立法院拜會朝野立委，柯文哲也拜會民進黨團總召柯建銘，兩人單獨會談。另外，柯文哲談到近期政局表示，「其實今天台灣所有的問題只在賴清德一念之間，就結束了」，他也分享一個秘密，最近有一次國民黨團總召傅崐萁來看他，「他用嘲笑的表情看我，你對民進黨還有期望？還想跟他們合作？我就覺得很尷尬」。

對此，媒體人周玉蔻認為，原來柯文哲今天「滿血」前去立法院，是企圖透過喊話及營造與柯建銘「密室協商」假象，試探和賴清德進行暗黑交易換取官司沒事的劇本。

周玉蔻直言，柯文哲精明一世居然這麼不了解賴清德嗎？賴清德會接受，就不叫賴清德了，自己認為賴及身邊的人，要防範柯胡亂操作。

▼周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王炳忠自訴周玉蔻女士刑事洩密罪及加重誹謗罪案，第二次開庭審理▼。（圖／記者屠惠剛攝）

01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

周玉蔻賴清德柯文哲民眾擋民進黨

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

