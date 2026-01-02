分析柯文哲赴立院目的　周玉蔻：試探和賴清德換取官司沒事的劇本

▲民眾黨前主席柯文哲與民進黨立院黨團總召柯建銘握手。（圖／記者徐文彬攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲近期動作頻頻，今（2日）到立法院拜會朝野立委，談到近期政局紛亂，柯文哲表示，「今天賴清德一念之間改變，台灣政局不是所有問題都解決掉了」？對此，媒體人周玉蔻表示，柯文哲「滿血」前去立法院，是企圖透過喊話及營造與柯建銘「密室協商」假象，試探和賴清德進行暗黑交易換取官司沒事的劇本，但賴清德會接受，就不叫賴清德了。

柯文哲今天赴立法院拜會朝野立委，柯文哲也拜會民進黨團總召柯建銘，兩人單獨會談。另外，柯文哲談到近期政局表示，「其實今天台灣所有的問題只在賴清德一念之間，就結束了」，他也分享一個秘密，最近有一次國民黨團總召傅崐萁來看他，「他用嘲笑的表情看我，你對民進黨還有期望？還想跟他們合作？我就覺得很尷尬」。

對此，媒體人周玉蔻認為，原來柯文哲今天「滿血」前去立法院，是企圖透過喊話及營造與柯建銘「密室協商」假象，試探和賴清德進行暗黑交易換取官司沒事的劇本。

周玉蔻直言，柯文哲精明一世居然這麼不了解賴清德嗎？賴清德會接受，就不叫賴清德了，自己認為賴及身邊的人，要防範柯胡亂操作。

▼周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）