立院通過卓榮泰譴責案　行政院：別因政治算計耽誤國家發展

▲行政院發言人李慧芝主持院會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院今（2日）通過民眾黨立法院黨團113年10月提案，對行政院長卓榮泰有未依法編列預算等4大缺失，提出譴責。對此，行政院發言人李慧芝表示，行政院一向重視國會尊嚴，更重視憲政體制，立法院卻一再越俎代庖，通過侵害行政權的法案；她呼籲，立法院應正視自身憲法職責，儘速審查今年度的中央政府總預算以及院版財劃法，不要因為政治算計耽誤國民利益以及國家發展。

在野黨今（2）日強推對行政院卓榮泰院長譴責案一事，行政院發言人李慧芝指出，當美國、英國、歐盟及澳洲、菲律賓等國際民主社會，都高度關注中國針對性對台軍演並譴責中國的當下，在野黨不僅沒有為國家發聲，甚至還製造國內朝野矛盾，更再次阻擋能夠強化國家戰備及防衛能力的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，政院感到十分訝異。

李慧芝強調，行政院一向重視國會尊嚴，更加重視憲政體制，然而立法院卻一再越俎代庖，通過無視權力分立、侵害行政權的法案。政院作為憲政機關，必須採取守護憲法的作為，這也是行政院的憲法義務，若因為守護憲法而遭立院譴責，政院感到遺憾。

李慧芝呼籲，立法院謹守憲政本分，正視自身的憲法職責，儘速審查今年度的中央政府總預算以及院版財劃法，不要因為政治算計耽誤國民利益以及國家發展。