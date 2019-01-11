林佳龍接交通部長！「希望為台灣貢獻一己之力」

▲前台中市長林佳龍接任交通部長。（資料照／記者陳玉攝）

政治中心／台北報導

行政院長賴清德11日在臨時院會上率內閣總辭，由蘇貞昌回鍋組閣。其中，交通部長將由前台中市長林佳龍接任。林佳龍臉書表示，卸任後對台灣的使命感和責任感反而與日俱增，感謝總統蔡英文和蘇貞昌的邀請，他將選擇共同承擔，希望為執政團隊和台灣社會貢獻一己之力。

賴清德請辭後，蘇內閣成為外界關注焦點。據知情人士透露，蘇近日已與核心幕僚展開規劃，同時邀請屬意人選一談，其中就包含林佳龍。

▼▼▼林佳龍臉書全文▼▼▼

承擔責任 台灣優先

卸任台中市長以來，許多關心和建議進退的聲音，佳龍都銘感在心，而無論選擇什麼樣的角色，我為台灣、為台中奉獻所能的心，並沒有因為敗選而有絲毫減少，特別是在台灣面臨嚴峻挑戰的時刻，使命感和責任感反而與日俱增。

感謝蔡英文總統和蘇貞昌院長，邀請出任行政院交通部長一職，賦予佳龍繼續為社會服務的機會和責任。

其實，我近來全部心思都投入敗選檢討，希望能為台灣走出一條路。在個人的未來規劃中，也堅持根留台中，借鏡過去四年的執政經驗，以台中出發，連結各種進步力量，重新彰顯綠色執政的核心價值，以正面作為具體回應選民想要傳達給民進黨政府的訊息。

交通部長的工作很特別，既仰賴專業技術，也必須感同身受民眾的需求。過去四年，台中推動很多重要的交通建設，包括海空雙港、大台中山手線、捷運路網、國道及快速道路系統串接、十公里免費公車、ibike建置和智慧交通等，非常感謝行政院和交通部的支持，使得這些建設有了顯著進展。

正因如此，佳龍深切瞭解，交通部施政，對人民生活以及國家與地方發展有關鍵性的重大影響。

感謝蘇院長的邀請及小英總統的肯定，佳龍深知台灣人民對於政府興革有很大的期待，因此選擇共同承擔，希望為執政團隊和台灣社會貢獻一己之力。

佳龍也未曾忘記對台中市民的承諾，未來仍會以台中為家，一方面持續將這個城市好的發展經驗推廣到全國各地，也透過參與中央執政來協助台中市邁向更國際、更進步的宜居城市！

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