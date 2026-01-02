　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

公開透明　時代力量在104人力銀行招募2026地方選舉候選人

▲▼ 時代力量主席王婉諭召開記者會。（圖／時代力量提供）

▲時代力量主席王婉諭。（圖／時代力量提供）

記者杜冠霖／台北報導

備戰2026大選，時代力量今（2）日對外公告「2026地方公職儲備候選人」招募計畫，強調以前所未有的誠實徵才方式，公開在104人力銀行的網站上，邀請對公共議題有熱情、願意承擔責任的公民，投入2026年地方選舉。

時代力量表示，許多人在專業領域累積多年經驗，卻始終找不到真正能改變社會的位置；也有人長期關心公共議題，希望為家鄉多做一點事，卻不知如何踏出第一步。這次的招募，正是為這樣的人而設計，希望讓更多人有機會走進政治、參與改變。

時代力量說明，本次徵求的職務名稱為「2026年地方選舉候選人」，需求人數不限，工作地點涵蓋全台各地。徵才內容更是直接攤開政治工作的真實樣貌，從追著垃圾車跑、深入市場與社區、參與婚喪喜慶與鄰里活動，到成為行動里民服務處，處理各種民生疑難雜症，從逐字檢視預算與法案、在有限資源下經營社群，到站上街頭肥皂箱、將路人變成夥伴。

時代力量坦言，這是一條高強度、低資源、沒有捷徑的道路。候選人必須告別正常作息，習慣黑眼圈成為日常標配，必須跨出舒適圈，從內向變得能與各式各樣的人對話，更重要的是，這不是一場「課金就能贏」的遊戲，而是一場靠理念、耐力與行動力硬拚的挑戰。

時代力量強調，儘管這條路「很辛苦、很真實，也很美好」。凡是願意承擔公共責任、具備專業背景或在地經驗，並能在壓力下持續前行的人，都是政黨期待的對象。黨內將慎重看待每一份履歷，並在有限資源內，盡力提供實質協助，陪伴有志者一步步走向參選，而非讓候選人孤軍奮戰。

時代力量表示，參與政治是一件嚴肅而認真的事情，這次透過104網站公開徵才，是希望邀請更多人站出來，走進地方、走進制度，成為改變台灣政治文化的一份力量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話　網友：對高雄最有想法看完決定支持他

高市早苗高支持度「絕非偶然」　駐日代表曝親身接觸經驗

立法院通過譴責案　卓榮泰：譴責我尊重「不譴責中國我無法接受」

大巨蛋門票折抵成效差　議員：振興經濟成效差、店家參與度不足

邱議瑩政見會展現超強台風　網友讚：自信滿滿遊刃有餘

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

政見會被問是否脫黨參選直接跳過　林岱樺：制度公平就沒有這選項

借鏡日本！立院擬設紀念品中心　他曝韓國瑜曾說：讓參訪者有歸屬感

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話　網友：對高雄最有想法看完決定支持他

高市早苗高支持度「絕非偶然」　駐日代表曝親身接觸經驗

立法院通過譴責案　卓榮泰：譴責我尊重「不譴責中國我無法接受」

大巨蛋門票折抵成效差　議員：振興經濟成效差、店家參與度不足

邱議瑩政見會展現超強台風　網友讚：自信滿滿遊刃有餘

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

政見會被問是否脫黨參選直接跳過　林岱樺：制度公平就沒有這選項

借鏡日本！立院擬設紀念品中心　他曝韓國瑜曾說：讓參訪者有歸屬感

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

快訊／川普稱抓走馬杜洛！中國外交部：霸權行徑嚴重違反國際法

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕！

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

蔡依林驚〈說愛你〉很紅　「反應好之後都不唱XD」

政治熱門新聞

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

美國幾乎100％會協防台灣！胡振東：不會登台

立法院表決通過要求吳釗燮請辭！國安會遺憾　籲在野黨停止內耗

5名大法官憲法法庭作判決　法界霧煞煞

高雄警局長林炎田傳將接任北市警局長

柯文哲宣布任張啓楷競選總幹事　還要在嘉義市「Long Stay」

幕後／習近平、李在明會晤將提台灣議題！　8項要求＆承諾曝光

曹西平遺產不給兄弟　吳宗憲提案修法：廢除手足特留分

苗博雅用「媽媽生子」比喻1.25兆軍購　痛批藍白欺騙不懂的人

狼高官性侵少女　邱于軒：社安網變破網

高雄初選完會團結？綠營3候選人公開承諾　林岱樺未回應

綠委提案修兩岸條例　改「台灣與中華人民共和國」、刪「國家統一」

挺軍購卻遭網友洗版　黃暐瀚反問：2028藍營執政需不需要國防？

更多熱門

相關新聞

曹西平盼遺產留給乾兒子恐難如願　她籲廢除「兄弟姊妹」特留分

曹西平盼遺產留給乾兒子恐難如願　她籲廢除「兄弟姊妹」特留分

資深藝人曹西平昨（29）日深夜離世，享年66歲。而曹西平家屬不願出面處理，也讓同住的乾兒子Jeremy只能著急發聲，曹西平曾說過「雖然沒有血緣關係，但他比親生兄弟更像家人」。也曾清楚表達，自己若離世，遺產不希望交由親屬處理，而是想立下遺囑，留給平時真正照顧、陪伴他的乾兒子。時代力量黨主席王婉諭表示，現行制度下，即使立了遺囑，這份心意仍可能在最後一刻被「血緣」推翻。台灣已是世界上極少數「即使立了遺囑，仍必須分錢給兄弟姊妹」的國家。所以，她支持廢除「兄弟姊妹」的特留分。

中共大規模軍演！在野黨拒審國防預算　她喊話別放棄監督權力

中共大規模軍演！在野黨拒審國防預算　她喊話別放棄監督權力

黃偉哲未站台　陳亭妃不擔心：賴清德當年只有6議員挺照樣贏

黃偉哲未站台　陳亭妃不擔心：賴清德當年只有6議員挺照樣贏

張顯耀任藍營智庫執行長　王婉諭轟「兩度涉共諜案」：自貼親中標籤

張顯耀任藍營智庫執行長　王婉諭轟「兩度涉共諜案」：自貼親中標籤

政府預算查詢平台上線　8縣市預算零刪減、竹縣連22年一毛未刪

政府預算查詢平台上線　8縣市預算零刪減、竹縣連22年一毛未刪

關鍵字：

時代力量2026選舉地方候選人公開徵才王婉諭

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面