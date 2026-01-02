公開透明　時代力量在104人力銀行招募2026地方選舉候選人

▲時代力量主席王婉諭。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

備戰2026大選，時代力量今（2）日對外公告「2026地方公職儲備候選人」招募計畫，強調以前所未有的誠實徵才方式，公開在104人力銀行的網站上，邀請對公共議題有熱情、願意承擔責任的公民，投入2026年地方選舉。

時代力量表示，許多人在專業領域累積多年經驗，卻始終找不到真正能改變社會的位置；也有人長期關心公共議題，希望為家鄉多做一點事，卻不知如何踏出第一步。這次的招募，正是為這樣的人而設計，希望讓更多人有機會走進政治、參與改變。

時代力量說明，本次徵求的職務名稱為「2026年地方選舉候選人」，需求人數不限，工作地點涵蓋全台各地。徵才內容更是直接攤開政治工作的真實樣貌，從追著垃圾車跑、深入市場與社區、參與婚喪喜慶與鄰里活動，到成為行動里民服務處，處理各種民生疑難雜症，從逐字檢視預算與法案、在有限資源下經營社群，到站上街頭肥皂箱、將路人變成夥伴。

時代力量坦言，這是一條高強度、低資源、沒有捷徑的道路。候選人必須告別正常作息，習慣黑眼圈成為日常標配，必須跨出舒適圈，從內向變得能與各式各樣的人對話，更重要的是，這不是一場「課金就能贏」的遊戲，而是一場靠理念、耐力與行動力硬拚的挑戰。

時代力量強調，儘管這條路「很辛苦、很真實，也很美好」。凡是願意承擔公共責任、具備專業背景或在地經驗，並能在壓力下持續前行的人，都是政黨期待的對象。黨內將慎重看待每一份履歷，並在有限資源內，盡力提供實質協助，陪伴有志者一步步走向參選，而非讓候選人孤軍奮戰。

時代力量表示，參與政治是一件嚴肅而認真的事情，這次透過104網站公開徵才，是希望邀請更多人站出來，走進地方、走進制度，成為改變台灣政治文化的一份力量。