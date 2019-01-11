能合嗎？卓榮泰：蔡英文、蘇貞昌都知道自己該扮演的角色

▲民進黨黨主席卓榮泰與媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文11日宣布由前行政院長蘇貞昌回鍋組閣，但兩人過去多有摩擦，在未來的合作問題上如何順暢進行？民進黨主席卓榮泰11日與媒體茶會時表示，黨面臨的困境每個人都知道，都知道自己應該扮演什麼樣的角色。

卓榮泰下午跟媒體茶會時表示，對於民進黨的改造，他希望不要再只是「選舉機器」，而必須是「服務型政黨」，未來會調整政策會的功能，在府院黨在做政策討論時，必須要有黨自己的看法，但也非做對抗與對立，而是幫助執政團隊強化論述。

在府院黨的溝通平台上，卓榮泰表示，府院黨與黨團的溝通，在過去一直都有，但重要的在於如何運作，黨對於政策的研究必須更深入，強化行政與立法上可加強更多討論；當有新政策時，在決策過程中，也要讓立委多參與，如此才可以獲得支持。

對於蘇貞昌過去強悍、強硬，甚至被形容是「酷吏」的風格，卓榮泰表示，蘇貞昌在選舉後的謝票，柔軟度到了極度，但這也是強勢的一種表現，這讓人感到他柔軟的強度。

對於蔡英文跟蘇貞昌的合作上，卓榮泰表示，兩人並不會發生衝突，人跟人的問題他們都比任何人更會處理，黨的角色是全力輔助，協助中央、地方的溝通，讓新的內閣團隊可以在最快時間就位來推動政務。

▼總統蔡英文宣布新任閣揆由蘇貞昌接任。（圖／記者李毓康攝）

