賴神獻聲偉哲現身 郭國文14區政見影片發表

▲台南第2選區立委補選即將到來，民進黨候選人的郭國文1月11日舉辦「行願造福14區」政見影片發表會。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南第2選區立委補選候選人郭國文舉辦「行願造福14區」政見影片發表會，影片講述第2選區共有14區，從濱海鹽份地帶、南科到綠色山城區，包含山、海、屯不同人文景色與生活所需，並提出政策規劃，希望透過國會力量，解決鄉親地方問題，為台南行願造福，片尾更有賴清德的獻聲與黃偉哲市長現身相挺。

郭國文提到去年選戰時，和台南市長黃偉哲並肩作戰，一起解決市民的問題和一起規劃台南的未來發展，像台南的農漁產業產銷、南科擴建及交通、台灣山海軸線的觀光、公共托育中心、公共托老中心．．等等，各種台南市民的需求與對未來的期待他都清楚，再加上他長期在地方與中央的行政歷練，只有他才能真正無縫接軌，接下黃偉哲的立委，和黃偉哲市長國會與地方合作，用最快速度營造更幸福的台南。

郭國文說明為人民建立更友善的生活與就業的環境是政治人物責無旁貸的責任，他的規劃是要將這14個區串連起來，在山海屯的生活空間，展現各區的獨特風貌、發揮優勢。像是南化要發展特色農業、楠西要擴大曾文水庫的蓄水量、玉井要打造歷史文化景點廊道、大內則是希望市府東京行銷辦公室能儘速推動行銷農產、左鎮要推動綠色觀光升級、山上要擴大爭取水道博物館文化的資源、新化要成為文化發電機、新市則注重擴大南科產業園區強化經濟引擎、善化要健全並保護牛墟文化、麻豆會增取設立台語電視台、安定要推廣農業企業化、西港要推廣廟宇文化國際化、佳里是擴大爭取平埔正名成功，以及七股要保護海岸、漁產加級。

郭國文說明影片中的這些人、這些事，透過影片拍攝，他更堅定他想為家鄉貢獻己力的心願，「行願造福」是自己對這土地與人民的自我堅持與要求，讓舊城再生、招商引資、建設海線山區、改善舊線區邊緣化…一點一滴讓這個城市更加美好，他更相信未來他當選立委進入國會後，不只會達成自己的心願並且做得更好，也希望立委補選大家能給郭國文機會，讓他順利當選並發揮自己的長才為市民服務，實現與這14區的美好承諾。