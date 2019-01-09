獲民進黨補選提名　郭國文：全力守住台南這一席

▲獲民進黨補選立委提名，郭國文表示會全力守住台南這一席。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

民進黨中執會1月9日宣佈徵召郭國文代表民進黨競選台南第2選區的立委補選，郭國文感謝鄉親朋友支持，讓他能在兩份諮詢式的民調各勝出6％及10％，成為黨中央徵召的重要參考依據。

郭國文說也感謝全黨先進及中執會委員的肯定，公正公平地徵召國文成為台南立委補選候選人，郭國文勢必全力以赴贏得勝選，並積極拜訪黨內同志，擴大團結作戰的陣容，守住民進黨這一席，守住台灣的民主防線。

郭國文說2018九合一選舉民進黨失利，此次的立委補選是黨最困難的時候，也是最關鍵的轉機，郭國文必定挺身而出，不只為了民進黨「清廉勤政愛鄉土」的創黨精神，以及整個黨未來的發展，更為了台灣本土政權的延續與台南市政的發展，尤其在中國不斷打壓台灣主權，企圖以香港模式讓台灣人民接受「一國兩制」的荒謬論調時，台南的立委補選更成為中國與國民黨急欲突破的民主缺口，為此將勢必布下重兵重陣對付郭國文，所以勢必要守住台南這一席，守住台灣的民主發展，讓民進黨的價值與執政成績，再次獲得人民信任，也讓國會能多一個像國文這種堅持台灣民主價值的中生代，穩健台南的發展與國家安全。

郭國文說謝龍介議員是國民黨資深的議員，過去他也常因市政規劃與對民主價值與他多有爭辯。此刻在中國領導人習近平不斷以「一國兩制」打壓台灣時，很遺憾謝龍介議員卻到中國與共產黨相呼應，沒有顧到台灣人的整體利益。雖然此時謝龍介議員還未正式宣布參選，未來若真登記參選時，也期盼與謝龍介議員來場君子之爭。

郭國文也在此懇請各位鄉親朋友，給民進黨中生代郭國文一次機會，讓他能打贏國民黨的政客當選立委，讓民進黨及台灣的民主價值能在3月16日的立委補選重新站走選，再次獲得人民的信任。

針對陳筱諭同志宣布退黨，郭國文表示惋惜，並希望可以挽回。