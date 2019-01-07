郭國文恭喜卓榮泰就任黨主席　盼共同推動「新．民進黨運動」

▲台南市立委補選參選人郭國文表示唯有透過改造民進黨，才能再次取得人民的信任。（圖／郭國文競辦提供）

地方中心／綜合報導

民進黨主席補選由行政院前秘書長卓榮泰勝出，強調要從黨的改造來找回新戰力，為立委補選及2020立委及總統大選取得最大的勝利。台南市立委補選參選人郭國文也表示唯有透過改造民進黨，才能再次取得人民的信任。並說明日前他提出的「新．民進黨運動」正和卓榮泰主席的看法不謀而合，也建議「網路入黨、線上民調、100元選總統」的規畫，如此最能為民進黨注入新血並凝聚新生代的力量，讓年輕、多元的力量融合成民進黨的新戰力。

郭國文表示卓榮泰主席提出改造民進黨的政見五招，一、公正辦理各項公職提名初選，保障黨員基本權利，二、舉辦黨內政策路線大辯論，凝聚共識，制訂政策，三、檢討黨務人事佈局，增強組織戰鬥能量，四、實施基層黨員及新任黨公職培訓計畫，五、建立防制假訊息反應小組，維護真相知情權利，正符合卓主席的個性穩健的改革路線，他非常願意參與貢獻心力，一起打造「新‧民進黨」。

郭國文說明台灣最大黨不是「討厭民進黨」，而是「改革民進黨」。台灣人民現在不是放棄民進黨，而是希望民進黨改革，所以他主張「新民進黨運動」與卓榮泰主席想法一致，以民意需求為核心，該換的就換、該改的就改，同時也說明這次呱吉-邱威傑眨網紅變身為台北市的新科議員，打敗許多傳統政治形象的競爭者。顯現在新媒體的趨勢潮流，民進黨更應思考新世代的主張，重視網路意見領袖們的聲量及支持度，甚至成立類似網路部的相關部門，讓民進黨更能接上網路世代的主張與新民意回應。



郭國文也表示，建議開放網路入黨、線上初選，除了讓黨代表及全國黨代表投票選出外，也能由線上選舉選出適合的人選，如此不只能回應新世代的意見與趨勢，而且讓網路意見領袖也能當選黨代表、全代，進而也有機會成為中執常委，甚至日後能因此選出30、40歲新世代的黨主席，更能向人民展現民進黨堅持民主與進步的價值。郭國文強調，唯有讓更多新血注入，才能讓民進黨提振與重生；唯有讓民進黨的主張更貼近民意的需求，才能再次成為人民信任的政黨，重新出發為人民服務。

