國民黨擬以「南北雙龍」戰立委　郭國文：非空穴來風

▲參選號台南市立委補選的民進黨參選人郭國文，強調他的推測與提醒都是基於善意，希望台南的民主聖地不要出現缺口，並無意掀起同志或前同志間的口水戰。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對台南市議長郭信良對郭國文的批評，郭國文表示5日所言原意是強調國民黨已布好戰線，「南北雙龍」來挑戰台南與新北，對台南這席立委補選來勢洶洶，因此民進黨必需及時做好準備，派出最強的候選人來戰勝國民黨，捍衛台南的民主價值。

郭國文強調5日中午的時候，國民黨證實將以「南北雙龍」來挑戰台南與新北，目前更積極勸進謝龍介參加台南立委補選，可見他的講法並非空內來風。郭國文說明順著國民黨布局的脈絡，也就自然且合理地推測謝龍介與郭信良間的關係，並做善意提醒。只是很遺憾郭信良卻扭曲他的原意，並以國民黨批評民進黨政府的論調來攻擊他，企圖把他定罪為民進黨大選失利的肇因者，這種講法實在刻意偏頗，尤其日前台南7大工會的領袖已公開澄清，「一例一休」不應該由郭國文負責。

郭國文強調他的推測與提醒都是基於善意，希望台南的民主聖地不要出現缺口，並無意掀起同志或前同志間的口水戰，更希望同志一起努力，讓台南更好，讓民進黨再次獲得人民的肯定。

據了解，三重與台南市長黃偉哲原選區都堪稱國民黨艱困選區，目前鎖定「南北雙龍」，也就是新北市黨部主委李乾龍、台南市黨部主委謝龍介一戰，國民黨黨務人士表示提名小組已經在跨年之前與兩人密集討論，無論如何市黨部主委都有責任，除非有更強棒，不然有需要的話兩人還是願意為黨一戰。