觀宏專案查察　逾停4月的越籍裝潢師傅無所遁形

▲台南市警二分局民權所查獲持觀光免簽來台的越南籍黎姓男子，逾期停留近4個月，從事裝潢工作。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局近來針對轄內重點區域，執行「觀宏專案」對象查察，1月10日上午，民權派出所發現2名男子行跡可疑，攔查後發現其中1名不諳中文，且當時手裡正拿著工具，疑似與友人一同前往從事裝潢工作，清查後發現該越南籍黎姓男子透過觀光免簽來台，逾期停留近4個月。

警方發現越南籍黎姓男子在去年即有多次入境紀錄，或許是因為來台觀光後發現台灣工作環境較佳，即透過朋友幫忙找尋打工機會，每次都在台停留快滿一個月才出境。此次不慎逾期，心想反正早晚都會被罰錢，不如多賺一點錢再回去，豈料，工作沒多久即遭警方查獲，除要繳納罰緩及遭到遣返，還要受到管制不得再來，直呼「我錯了，不敢了」。

警方訊後依違反入出國及移民法相關規定，移送移民署台南市專勤隊收容遣返，並進一步釐清是否有非法聘僱、非法仲介的情形。

警二分局表示「假觀光、真打工」手法層出不窮，民眾如聘請未經許可的外國人工作，不僅違法又會受罰，千萬不可貪便宜因小失大。對於透過「觀宏專案」來台後逃逸的旅客，警方仍將持續針對轄內加強查處，淨化轄區內治安環境。