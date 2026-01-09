全台首邑縣城隍廟法器遭破壞　民政局長到場關切、協助修復

▲全台首邑縣城隍廟傳出法器文物遭破壞，民政局長姜淋煌代表市長黃偉哲到場關心受損情形。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對媒體報導台南市北區全台首邑縣城隍廟疑遭不明人士破壞法器及文物設施一案，台南市政府高度重視，民政局長姜淋煌9日代表市長黃偉哲前往縣城隍廟，向主任委員黃百榮關心受損狀況，並表達市府對事件的高度關切。

民政局表示，該案已由廟方報警處理，並將相關監視影像資料提供警方進行調查，後續將持續配合警察機關釐清案情，依法追究相關責任。

姜淋煌局長於現場指示，請北區區公所加強督導里、社區等地方巡守隊，在夜間及重點時段提高巡邏密度，並與警政單位建立即時通報與聯繫機制，提升宮廟周邊見警率與防護能量，以防範類似事件再度發生。

同時，針對遭破壞的法器文物及相關設施，民政局已請北區區公所協助廟方進行初步盤點與損害確認，後續將依實際勘查結果，提供文物保存、修復及必要的行政協助，確保宗教文化資產獲得妥善維護。

民政局強調，宮廟不僅是市民重要的信仰中心，更承載地方歷史與文化記憶，任何破壞公共秩序與文化資產的行為，都應依法究責。姜淋煌也呼籲社會大眾共同尊重宗教信仰空間，避免踰矩行為。

市府表示，除持續關注本案後續發展外，也將加強與各宮廟及鄰近社區的聯防合作，共同守護宗教場所安全，維護市民生活安寧與文化資產的完整性。