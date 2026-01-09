　
社會 社會焦點 保障人權

無罪卻傷痕累累！2警被貼「貪污」標籤3年半　停職暴瘦家計吃緊

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲未開單挨告貪污！2名警員打3年半官司無罪定讞，停職只領1萬多苦撐生活。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林警分局2名警員因未開單取締違停案件，遭依《貪污治罪條例》起訴，歷經約3年半偵審程序，一、二審法院均判決無罪確定。官司期間2人遭停職，僅能領取本俸半薪，每月實領僅1萬多元，與在職時7至8萬元收入落差甚大，生活與家庭承受沉重壓力，即使最終無罪，停職期間的實質損失仍難以回復。

2022年8月11日下午3時40分許，2名警員接獲派遣，前往處理民眾檢舉的「無號牌車違規停車」案件。檢方認為，2人到場後明知該車未懸掛號牌，且停放位置周邊道路繪設紅線，依法至少涉及「紅線禁止臨時停車」與「未懸掛號牌於道路停車」等違規情事，卻未依程序開單舉發，也未依規定移置保管車輛，導致車主免繳罰鍰及拖吊、保管費用，因此依違背職務圖利罪提起公訴。

一審法院勘驗檢舉人提供的影像後，認定2名警員在處理流程上確有行政處理不當之處，但檢方提出的證據，仍不足以證明2人主觀上具有「積極圖利」的犯意，判決無罪；檢方上訴後，二審法院亦維持相同見解，駁回上訴，全案確定。

法院指出，《貪污治罪條例》所稱圖利罪，須證明行為人主觀上具有為自己或他人「積極謀求不法利益」的意思，不能僅因處置違法或結果使他人受益，即推定成立貪污圖利。本案雖涉及行政疏失，但尚不足以達到刑責評價的程度。

雖然2人最終無罪確定，但辯護律師黃子欽受訪時指出，案件從偵辦、起訴到一、二審審理，前後歷時約3年半，對當事人而言，是一段相當煎熬的過程。律師轉述，其中1名警員在長期背負「貪污」指控的高度心理壓力下，一度出現憂鬱狀況，體重在短時間內明顯下降，暴瘦20多公斤；已有家庭的人，停職後收入驟減，家計幾乎完全仰賴另一半支撐，經濟壓力沉重。

▼2名警員被依貪污罪起訴後遭停職，生活陷入困頓。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

律師也說明，依現行規定，警員遭停職期間僅能領取「本俸」的二分之一。以北市基層警員而言，在職時月薪約7至8萬元，但本俸僅約3萬多元，停職後再折半，實際每月僅剩1萬多元，對仍須負擔房租與家庭開銷的員警而言，生活相當艱難。

即使案件無罪確定，目前也僅補發「本俸的另外半薪」，與在職時實際可領取的薪資（包含各項加給與勤務相關收入）仍存在明顯落差，相關損失並非一紙無罪判決即可完全彌補。

據了解，2名警員在無罪判決確定後，目前已完成復職程序，重新回到警政體系服務。不過，復職僅代表職務與身分回復，停職期間所承受的經濟損失與身心衝擊，仍需要時間消化。

對此，北市警表示，將在現行法規架構下，盡力協助相關同仁，研議可行的補救或彌補作法，並提供必要的行政協助。

