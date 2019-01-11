鄭麗君自爆走人　高嘉瑜、吳思瑤、網友惋惜：最棒的部長

▲鄭麗君自爆走人，許多網友感到惋惜。（合成圖／翻攝自鄭麗君臉書）

政治中心／綜合報導

行政院長賴清德11日率內閣總辭，總統蔡英文也宣布由前院長蘇貞昌回鍋接任，並重新改組，但文化部長鄭麗君在臉書自爆，敗選後曾兩度向賴清德請辭，如今在文化部階段性任務已完成，將離開政府團隊，重新回到民間。貼文一出，台北市議員高嘉瑜留言，「最棒的部長」，立委吳思瑤與網友也表達惋惜之情。

鄭麗君11日在臉書透露，去年底選舉後，她曾兩度向賴清德請辭，如今，她依然認為自己在文化部的階段性任務已完成，希望值此總辭之際，離開政府團隊，重新回到民間，以自己的方式持續為台灣盡一份心力。



鄭麗君認為，歷史不是一個人往前走一百步，而是一百個人往前走一步，擔任文化部長的兩年七個月，放在歷史長河裡微不足道，但很慶幸一路走來，自己並不是踽踽獨行，而是有文化部上千位同仁、相關法人機構的各位先進、監督惕勵所有立委，以及更多長期灌溉文化的諸多前輩與夥伴們，大家一起往前跨一大步，開拓文化治理的新視野。

鄭麗君強調，這些攜手努力、爭論思辨、克服困難的點點滴滴，是她從政至今最大的收穫，一如接任部長時所預期的，這是個「幸福的挑戰」，感謝大家和她一起促成改變。

貼文一出，讓許多網友感到惋惜，紛紛喊出「部長不要走」、「最好的文化部長，盼您留任！」、「拜託留任，藝文界需要你，請不要走」，連高嘉瑜也留言，「最棒的部長」。

此外，吳思瑤也在臉書分享鄭麗君的貼文並表示，「不可以．．．不要走．．．長期以來，鄭麗君部長是我心目中最有理念、又最具行動力的文化部長。大家一起，全力慰留Top 1的文化部長！」