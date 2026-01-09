快訊／七期酷刑虐殺判決出爐！主謀無期...幫兇各12年半、13年

▲台中七期虐殺命案，台中地院國民法官庭今日下午宣判。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市2024年七期豪宅虐殺命案5日起由國民法官審理 ，主嫌劉世惠、同夥劉季昀與石庭彰跟死者許男因為金錢糾紛，利用10種武器攻擊，見許男身亡，甚至假冒警察、拍攝假影片企圖引導偵辦。中院今日下午依凌虐致死判處劉世惠無期徒刑、褫奪公權終身，劉季昀13年6月、石庭彰12年。

不滿死者討錢又疑吞錢 動手拘禁凌虐

回顧本案，檢警調查，劉世惠自2020年起聘僱許男擔任助理，協助劉世惠處理雜事，友人劉季昀、員工石庭彰以及未成年林男一行人於2024年10月18日凌晨，因傳播小姐款項以及許男歷來請款事宜，雙方發生嚴重爭執，劉遂夥同其餘共犯，要求許男待在陽台，並且脫掉全身衣物，開始凌虐毆打許男。

▲死者許男當時被多項武器虐打身亡。（圖／翻攝黑色豪門企業）



許男陸續遭鋁製球棒、皮帶、榔頭毆打，還有六角鈑手戳刺、尖刀割刺、噴槍型打火機灼燒、電擊棒電擊、空氣槍射擊、吸塵器尖端戳刺以及老虎鉗夾拔牙齒，凌虐兇器高達10種，手段相當惡劣。不只如此，劉嫌還強迫許男服用毒咖啡包，並用酒跟辣椒醬潑灑。

18日晚間，劉嫌等人為了避免許男哀號，以電線、膠帶綑綁許的手腳，並將人拖至廚房，持續凌虐許男。許男因全身以及頭部重傷，19日上午9時許失去意識，劉等人嘗試急救，直到當晚，劉男等人才撥打民間救護車電話，救護車到場前，許男仍傷重死亡。

十大酷刑殘忍虐待 死者母悲痛要求重判

經檢方相驗，許男因肺脂肪栓塞、橫紋肌溶解、外傷性神經軸索損傷、胃內容物吸嗆窒息，以及毒品交互作用而死亡。 檢方認定被告劉嫌等人犯三人以上共同攜帶兇器對被害人施以凌虐而私行拘禁致死罪、三人以上共同攜帶兇器對被害人施以凌虐而私行拘禁致死，依法提起公訴。

▲死者許男家屬當時現身殯儀館相驗，許母見兒子體無完膚，難受潰堤。（圖／記者許權毅攝）



許母曾接受《ETtoday新聞雲》訪問說，兒子因為送養，已經20多年未見過，是直到事發當天，接到警察電話才得知人已經死亡了。許母痛批：「兇嫌太殘忍了，不管他欠你錢，還是黑吃黑，也不應該把人打死，你還全程錄影，真的很惡劣！」

對於兇嫌刑期有什麼看法？許男哥哥語帶無奈地說：「台灣根本都廢死了吧，不然就死刑判一判就好了。」許母則說：「當然是越重越好。」

檢方怒批把人當待宰牲畜 求判無期

檢察官殷節說認為，劉世惠心智經鑑定均正常，案發的精神、心智和毒品濫用無關，不符合刑法第19條減刑，且長時間將人拘禁「以虐取樂」，甚至把死者許男當成待宰牲畜，毫無尊嚴，拍下的多段凌虐畫面，甚至讓檢方哽咽，難以忘卻。

殷節說，劉世惠等人一路等到18日開始動手凌虐，拖到19日晚間才叫救護車，就是要掩飾犯行，還要石庭彰說「統一講是許男吸毒在亂，不要鬧這麼大」，甚至自導自演拍攝影片、製造假證據、滅證，營造是許男自傷，甚至119人員到場，3人還冒充是警察，稱是許男輕生。

▲檢方痛批，劉世惠等人手段惡劣，尤其主嫌劉世惠應判無期。（圖／記者許權毅攝）



殷節痛批，劉世惠等人惡劣至極，說辭避重就輕，還潑死者髒水，好像3人是替天行道。考量3人家庭背景、犯後態度、影響社會程度嚴重，手段兇狠。劉季昀、石庭彰就餵毒一事有自首可減刑，劉世惠則無。

檢方斟酌，劉世惠住豪宅、開豪車、吸毒、叫傳播，生活過得豪奢，卻不賠償死者，對於賠償金說不出口。具體求刑劉世惠無期徒刑、劉季昀12年6月至13年9月、石庭彰13年至14年3月。