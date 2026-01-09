　
國際

委國代理總統急晤陸大使　感謝中國：譴責美國綁架馬杜洛

委國代理總統羅德里格斯（左），親自會晤中國駐委大使藍虎。（翻攝自Delcy Rodríguez 臉書）

▲委國代理總統羅德里格斯（左），親自會晤中國駐委大使藍虎。（翻攝自Delcy Rodríguez 臉書）

圖文／鏡週刊

隨著美國總統川普強勢下令「絕對決心行動」，並於日前成功突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與第一夫人，委國內政局勢陷入極度動盪。委國代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）於週四（8日）公開表示，已親自會晤中國駐委大使藍虎，強烈感謝中方在此敏感時刻公開譴責美方的「侵略行為」，並重申委內瑞拉將堅定深化與北京的經濟合作，試圖在失去領導人的危機中緊抓中國這個最後的靠山。

委國代理總統密會大使　感謝中方痛斥美方「違反國際法」

代理總統羅德里格斯在社群發布貼文與照片，展示她與中國大使藍虎的會晤，並將美軍逮捕馬杜洛的行動定調為「綁架」。她強調，委國高度重視中國堅決捍衛委內瑞拉主權的立場，並讚許中方勇於譴責美方嚴重違反國際法。

委國外交部長希爾（Yván Gil）也連續兩天在X平台發聲，轉載中國外交部發言人毛寧的發言影片，痛批美國長期將「人權」工具化、政治化，以此作為干涉他國內政並發動軍事侵略的藉口。希爾重申，委內瑞拉人民對國土與天然資源擁有完全的主權，絕不向強權低頭。

斷交壓力湧現　委內瑞拉急抱中國大腿「深化經貿」

除了外交聲援，委國官員更不斷強調與中國的經濟連結。外交部長希爾在 Telegram與新華社的報導中皆表示，委內瑞拉承諾將進一步深化與中華人民共和國的經貿協議。

中國現代國際關係研究院研究員孫岩峰對此分析，在馬杜洛被美軍強行帶走、華府不斷施壓各國與中斷關係的動盪局面下，委方此舉釋放出重要訊號：即便國家領導人遭逮，委內瑞拉仍會堅持發展對華關係，不隨美方起舞。

中國外交部重砲回擊：堅決反對以人權為名干涉內政

針對川普政府的突襲行動，中國外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，中方一貫反對將人權問題政治化，並拒絕選擇性地執行國際法。毛寧強調，中國堅定支持委內瑞拉維護國家主權、安全與合法權益，並呼籲國際社會共同捍衛法律權威。

隨著美軍接管委國部分機構並扶持親美勢力，委國舊政權官員頻頻向北京喊話，顯示出在川普重整拉美秩序的威脅下，中委關係已成為馬杜洛餘黨生存的最後防線。


01/07 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

