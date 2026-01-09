高雄狼官何建忠性侵少女　監察院要查了！

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠涉嫌濫用職權，誘騙未成年少女性侵得逞，全案曝光引起社會譁然。監察院今（9日）發布新聞稿表示，察委員王幼玲、葉大華申請自動調查。除調查何建忠涉案情節外，監委也指出，何男透過任職於社會局妻子，同樣利用職務之便查詢並洩密案情及警方偵辦進度給何員，高雄市衛生局及社會局是否有督管之違失？有深入調查必要。

高雄市政府衛生局心理衛生中心前執行秘書何建忠利用職務登入個案查詢系統，取得弱勢少女資料後誘騙性侵，遭臺灣高雄地方檢察署提起公訴。監察院指出，監察委員王幼玲、葉大華對此甚表重視，已申請自動調查。

監委表示，何員涉嫌利用職務之便，對其平日監督、輔導之自殺通報個案，不當違法查詢及存取個案相關資料，究高雄市衛生局對於個案相關資訊系統之使用管理，是否落實登入、調閱及使用紀錄之管理與追蹤？主管人員對於異常或大量查詢行為，是否具備即時檢核、預警或稽核機制，以防止資料遭不當利用？

監委指出，何男透過任職於社會局妻子，同樣利用職務之便查詢並洩密案情及警方偵辦進度給何員，究高雄市衛生局及社會局是否有督管之違失？實有關注瞭解及深入調查之必要。