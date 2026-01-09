三寶鬼轉撞168萬杜卡迪重機　知名寫手被擊落...曝修車費飆30萬

▲台中沙鹿7日發生一名女子駕車跟杜卡迪重機碰撞 。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市沙鹿區7日發生一起「昂貴」車禍，一名陳女駕車從道路右側突然左轉，後方一名騎乘杜卡迪紅牌重機的陳男煞車不及，導致雙方發生碰撞。騎乘要價約168萬杜卡迪V4的陳男是網路知名寫手「教士」，在臉書公開發文透露，車損可能達30萬。

清水警分局追查，7日12時44分，陳女（35歲）駕駛自小客車沿中山路欲左轉，另名陳男（40歲）騎乘大型重機沿沙田路直行，雙方於路口發生碰撞，造成機車騎士腹部疼痛，無明顯外傷，送醫檢查無大礙，雙方均無酒駕情事，本案將依規定製成相關資料，移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任。





▲杜卡迪車主是網上交通議題知名寫手「教士」。（圖／民眾提供）

挨撞的陳男，是擁有19萬追蹤者的交通議題寫手「重車日誌－教士」，在臉書發文回想當下稱，自己過路口放慢速度、車速約30公里左右，對方則切進主線在道路右側，在自己面前突然打左，煞到幾乎停止了還是被她撞上來，好險車速不快，人沒事。

教士說，用原廠新品估算，包含車頭殼、大燈、儀表板、前碟煞、前叉等等13項左右車損，加起來恐怕要8000多歐元、30萬台幣左右維修。