「抱著愛妻直到斷氣」未聯絡兄弟要分房產！殘酷真相讓律師哭了

網搜小組／劉維榛報導

資深藝人曹西平逝世，他生前曾說要預立遺囑，表明財產、積蓄都要留給乾兒子，不過《民法》上手足仍可主張「特留分」，因此恐怕難如願。網紅律師「巴毛律師」陳宇安透露，最近遇到一個手足突然出現要分遺產的案子，背後原因讓她哭到比當事人還激動，因此也盼著能修法，取消兄弟姊妹的特留分。

律師陳宇安在臉書粉專《巴毛律師混酥團》透露，客戶是一位喪妻的先生，他的太太與雙親都已去世，兩人婚後沒孩子，原以為太太的遺產自然歸他所有。沒想到太太過世後，多年未聯絡的兄弟突然現身，要求分遺產，甚至指責他「照顧不周」，要分走他和太太胼手胝足買下、共同生活多年的房子。

不在乎房子價值 只盼留住兩人的回憶

陳宇安說，諮詢過程中感覺得出來客戶並不在乎房子的價值，只在意那間屋子是他與太太共同生活、最後告別的地方。

客戶也緩緩說道，最後那天發現太太不太對勁，他急著要送急診，但太太只說自己很累了，最後他抱著她直到呼吸停止。這段陳述讓陳宇安當場情緒潰堤，「第一次也是唯一一次，我在諮詢的時候哭得稀巴爛」，反觀客戶表現十分平靜。

事實上，陳宇安坦言，自己過去也認為手足分遺產很合理，甚至遺囑裡面也把弟弟納入分配，但聽完這個故事後才明白，法律保障的血緣，有時比真正共度人生的伴侶還殘酷，對此現在她十分支持修法能把手足的特留分拿掉。

網嘆：有血緣不代表有情分

底下網友引發討論，「現在不婚不生，錢要交給誰處理，重點應該要全民寫遺囑觀念」、「特留份本來是好意，只是沒想到這世界上惡意的人也不少」、「支持，現在很多都是組合家庭，爸媽都不扶養之前家庭的小孩，走了之後卻很多同父異母、同母異父的兄弟姐妹出現，明明自己拼一輩子的錢，卻沒辦法留給真正照顧自己的家人」、「別說是手足了，有些時候連父母子女都不是什麼好東西」。

也有網友主張，「生前移轉就沒問題了，之所以生前不移轉，說穿了，多半也是因為不信任」。陳宇安則認為，很大部分的人不會覺得自己那麼早死，所以才沒有事先移轉財產。