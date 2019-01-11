慎入！喉嚨卡異物3個月　醫生從她嘴裡夾出一條活跳跳肥水蛭

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國際中心／綜合報導

越南1名63歲的女子，因喉嚨持續3個多月有異物感，頭痛症狀也持續數周，卻一直找不到原因。到醫院就醫檢查後，醫生初期判斷可能是喉嚨長了腫瘤，因此為她安排手術，在手術進行過程中，竟從喉嚨裡夾出一條5公分且活跳跳的水蛭，畫面相當驚悚。

據《每日郵報》報導，這名女子來自越南東北部山區的河江省，過去3個月一直感覺喉嚨有異物，也頻繁出現頭痛症狀，到醫院檢查時醫生判斷應是喉嚨長腫瘤，於是為這名女子安排手術。但醫師在手術過程時發現，卡在喉嚨裡並非腫瘤，而是一條約長5公分、活生生的水蛭。這條水蛭已在女子的體內待了3個月，這也是造成女子不適的主要原因。

▲醫師從女子喉腔中取出一隻5公分的水蛭。（圖／翻攝自《每日郵報》YouTube）

醫生判斷，因這名女子居住在山區，可能是利用山泉水洗澡的過程中，被這條水蛭給吸附，進而跑到女子的喉腔，一待就待了3個月，若情況再繼續拖下去，可能會影響到靜脈竇，病情將會更加嚴重。

而據國外UPI NEWS報導，越南去（2018）年年底也有1起水蛭待體內1個月的事件。1名6歲女童因鼻子不舒服也找不到原因，到醫院就醫後，醫生從她的鼻子裡夾出1條肥肥的水蛭。醫生表示，這條水蛭至少在鼻子裡活了1個月，夾出後女童不會有其他永久性傷害。

▼女童鼻痛就診，醫生一夾出現超長蠕動生物。（圖／翻攝自YouTube）