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氣質音樂女老師酒後就亂性　色誘性侵2名17歲男學生

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氣質音樂女老師酒後就亂性　色誘性侵2名17歲男學生。（圖／翻攝自My Space）

▲女教師被控以同樣方式，色誘2名男學生與她發生關係。（圖／翻攝自My Space）

國際中心／綜合報導

英國一名34歲氣質女老師被人發現5年前以色誘方式，性侵合唱團裡的一名17歲男學生，更誇張的是，在這之前她也曾使用類似手法，與另一名男學生發生關係，事情曝光後她除了被學校解除教職，當局近日也做出終身不得任教的處分。

34歲已婚女教師斯卡利(Laurie Softley)，在德比郡貝柏市(Belper)當地菁英學校Ecclesbourne School擔任音樂老師，去年被起訴她在2013年聖誕節前夕，與一名當時年僅17歲的男學生喝酒後發生了性關係。這名受害人在聽證會上表示，斯卡利在公寓裡親吻他以後突然開始脫衣，「我試著想和她做愛，她也脫掉了褲子，但我無法勃起，所以她最後把衣服穿了回去，後來我們還是時常相約出來。」

另一名受害男同樣是斯卡利的學生，他透露在2008年與對方相約在酒吧後，被帶回女方公寓，「她倒了一杯酒給我，我們開始親吻，然後彼此脫掉了上衣，後來決定一起上樓到臥室裡，她從抽屜裡拿出了一個保險套，我們發生了性關係，後來又回到樓下沙發上，她又幫我口交。」

斯卡利2008年與男學生的「緋聞」，其實當時已經傳遍了學校，但她只是獲得了書面警告，校方並沒有向當局通報，直到去年才正式遭到起訴。聽證會主席卡特(Jean Carter)9日嚴厲譴責斯卡利的行為，是利用其職權或地位對受害人進行剝削，2名受害人因此受到了傷害，而加害人也無法提出令人滿意的解釋，因此決議斯卡利終身被禁止任教。

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關鍵字：女老師,女教師,男學生,性侵,Laurie Softley,英國

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