白色婚紗沾滿泥漿！颱風才過24hr　菲國新人泥濘中堅持完婚

▲菲國新人在泥濘中舉行婚禮。（圖／翻攝自Facebook／CIS MEDIA）

國際中心／綜合報導

菲律賓一對新婚夫妻在婚禮舉行的前一天，意外遇上颱風來襲，招待客人的場地在經過一晚的風暴之後，變的泥濘不堪；不過兩人堅持在隔天進行婚禮，在離開室內教堂到戶外場地時，新娘身上白色的婚紗婚泡在混著水的泥土內，在寸步難行的情況下，與新郎完成了傳統的儀式。儘管如此，這對新人仍然非常開心，更認為這天是他們生命中最快樂的一天。

根據外媒報導，菲國25歲女子羅斯（Rose Jean Pasilan）跟男友喬尼爾（Jonel Noynay）原本預計在2018年12月29日結婚，但在婚前卻不幸遇上颱風烏斯曼（Usman）侵襲菲國，大雨造成他們所居住的地方淹水跟發生土石流，但兩人仍不想打破原訂的計畫，於是決定在「一片狼藉」的情況下進行婚禮。

2人在乾淨的教堂內宣誓完後，轉移陣地來到戶外的場地要接待賓客，過程中還要進行菲國特有傳統–新郎跟新娘必須一起跳舞，而賓客則是要將錢塞在他們身上，這樣做會為這對新婚夫妻帶來好運；不過當天的情況卻不是那麼的好，因為颱風的關係，戶外場地泥濘一片，除了濕濕的土之外，上頭還能看到水未消退的痕跡。

只見羅斯身上又白又長的婚紗裙襬整個被泥土弄髒浸濕，而喬尼爾的皮鞋也好不到哪裡，除了他們之外，其他的客人也都身陷在泥濘堆裡，跟著參加這場儀式，整個場面看起來相當狼藉。

羅斯說，因為跟老公計畫很長時間的婚禮，不想因為任何事情而受到阻止，儘管泥漿讓他們的第一支舞蹈感到不舒服，但至少沒有下雨！第一支舞一直都是個傳統，他們必須得做！雖然對天氣無能為力，但她仍然感到非常高興，那天是她生命中最快樂的一天。