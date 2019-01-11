　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

河畔風光+藝術設計！全球10大最佳河岸　亞洲5地入選

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新加坡克拉碼頭（clarke quay）。（圖／pixabay）

▲新加坡克拉碼頭（clarke quay）。（圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

英國媒體日前評選「全球10大最佳河岸」，其中亞洲地區就佔了5名，包括馬來西亞的生命之河（River of Life）、新加坡的克拉碼頭（clarke quay）、泰國曼谷的石龍軍路（Charoen krung Road）、東京的澀谷溪（Shibuya Stream）以及香港維多利亞港旁的藝術區。這些地方不僅有河畔風光，部分倚靠河岸的區域甚至有藝術設計，讓人能在這裡放慢腳步，享受城市中的綠洲。

據英國《獨立報》報導，具有河流、港口或是海灘的城市近年受到越來越多人喜愛，因此評選了這份榜單，而亞洲地區就佔了5名。其中馬來西亞的生命之河（River of Life）位於首都吉隆坡的占美清真寺河岸，建設於2010年，河邊規畫了許多咖啡廳、高科技噴泉及自行車道，甚至夜間燈光秀照在河流上變成令人驚嘆的「藍河」美景。

▲▼吉隆坡占美清真寺。（圖／翻攝自吉隆坡旅遊資訊網）

▲吉隆坡占美清真寺。（圖／翻攝自吉隆坡旅遊資訊網

另外，新加坡的克拉碼頭原先是塵土飛揚的河邊倉庫，為新加坡河的貨船提供服務。如今經過規劃設計後，成為了城市中最活耀的地區之一。河岸兩旁放置了新加坡的吉祥物魚尾獅，同時整個區域擁有夢幻的酒吧和夜店，還有許多特色餐館，甚至能搭乘中國風情的帆船享受這宜人的河岸風光。

泰國曼谷的石龍軍路也成功入圍了這次的評選。此地為曼谷最古老的公路，在2017年時，有許多泰國創意設計中心搬到此地，漸漸地將這個歷史街區變成充滿活力的河畔藝術區，不僅有許多獨立畫廊及古屋改建的餐館，越來越多特色旅館也在此地開設。

日本東京的澀谷溪是新的河畔渡假村，政府預計在2020年東京奧運前規劃完成，許多咖啡廳及餐館會在9月時舉辦露天音樂會或是啤酒節等活動。此地被《獨立報》評選為最優雅的城市發展之一，同時也是逃離喧鬧城市的完美綠洲。

▲香港跨年維多利亞港煙火。（圖／香港旅遊局提供）

▲香港維多利亞港跨年煙火。（圖／香港旅遊局提供）

最後一個亞洲河畔風光絕對少不了香港的維多利亞港，而旁邊的Victoria Dockside是來自世界各地的100位藝術家和設計師一同規劃的新藝術設計區。K11 MUSEA購物商場也預計在今年開張，同時將會在這裡展示一系列世界藝術品、戶外圓形劇場以及5萬平方英尺的綠化牆。

被《獨立報》評選的另外5個最佳河岸還包括了德國柏林的Holzmarkt、美國佛羅里達州的坦帕灣（Riverwalk）和紐約的海港區（Seaport District）、澳洲伯斯的伊莉莎白碼頭（Elizabeth Quay）以及加拿大多倫多的蜜糖海灘（Sugar Beach）。

ET快訊
2018最驚艷手機！網票選OPPO第二名...「iPhone
婆婆當眾掀衣！露媳婦32週孕肚要親戚「來摸摸看哦」

關鍵字：最佳河岸,澀谷溪,石龍軍路,,克拉碼頭,東南亞要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

臉書幸福企業第一？　前員工：根本邪教

1歲幼兒獨自「赤腳奔走大街」　暖心公車女司機抱回陪等警察！

快訊／沙國18歲少女獲澳洲庇護　「好開心！我要展開新生活」

非洲飢荒食糧成歐美神奇食物　猴麵包樹產值有望破123億元

屍體被「斷頭切胸」還浸酸！16歲少女失蹤8天　遭性侵慘死家旁

河畔風光+藝術設計！全球10大最佳河岸　亞洲5地入選

把8個月男嬰丟在別人家冰箱　19歲狠媽詭異躲在夾層裡

台灣「5大優點」曝光！日本人體驗後…超愛在這生活：根本回不去了

為免費搭地鐵...她狂抖「蜜桃臀」蠕動進站　網崩潰：想吐

日本最新防盜法！假人頭藏暗巷「歪頭看你」　網推爆：半夜經過嚇尿

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

車內玩親親！被紀錄器出賣　新車送鍍膜被私開還接女友

行動電源托運還是隨身帶？ 最高罰10萬！飛安Q＆A懶人包

幸運神騎士！砂石車翻覆噴過來　他果斷飛閃機車下一秒成肉餅

要換要快！日圓下半年將大漲　兌1美元上看100哈日族傷荷包

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

跟正常人一樣！唐氏症不可怕　她樂觀面對疾病：我能做任何事

愛美娃拿馬麻專櫃口紅塗滿嘴 拗說「擦藥藥」...照鏡被自己嚇哭

沒白養！媽寶柴機場熱情迎接　飛撲討抱抱：好想泥～

臉書幸福企業第一？　前員工：根本邪教

1歲幼兒獨自「赤腳奔走大街」　暖心公車女司機抱回陪等警察！

快訊／沙國18歲少女獲澳洲庇護　「好開心！我要展開新生活」

非洲飢荒食糧成歐美神奇食物　猴麵包樹產值有望破123億元

屍體被「斷頭切胸」還浸酸！16歲少女失蹤8天　遭性侵慘死家旁

河畔風光+藝術設計！全球10大最佳河岸　亞洲5地入選

把8個月男嬰丟在別人家冰箱　19歲狠媽詭異躲在夾層裡

台灣「5大優點」曝光！日本人體驗後…超愛在這生活：根本回不去了

為免費搭地鐵...她狂抖「蜜桃臀」蠕動進站　網崩潰：想吐

日本最新防盜法！假人頭藏暗巷「歪頭看你」　網推爆：半夜經過嚇尿

金球獎「遞水小姐」亂入巨星合照　迷人微笑+清秀五官意外爆紅

「鍵盤手百萬大歌星」千呼萬喚始出來！ERIKA、廖柏雅廝殺爭取打歌機會！

網喊韓國瑜2020選總統　命理師「他太講義氣」：只有2成機會

上海鼓勵台企科創板上市　李文輝：將做好金牌「店小二」

影／裕隆集團嚴凱泰11日出殯　白綾帝王帳伴父母長眠金寶山

突被手電筒燈光照射　男罵警「看三小」　檢：天色昏暗不起訴

蔣萬安10歲才知身世　老師一句「你爺爺過世」超震撼！

「玖壹壹師弟」饒舌嗆《聲林》林孟辰　蕭敬騰：太兇了！

快訊／急載病患轉院！北市救護車和保時捷擦撞　車尾燈破裂

工作衝突談判破局　花蓮男朝對方住家開槍後逃亡

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

國際熱門新聞

開槍擊斃小三　正宮路邊喝啤酒淡..

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

「喪屍裘莉」爆恐怖斷頸　自爆：..

科學家：收到15億光年外太空訊..

韓最可愛國中生　日本網友全變心

16歲少年戴耳機　下秒遭火車撞..

世上最後一隻金頂夏威夷樹蝸死亡

俄3記者慘死中非　新證據曝設局..

月經小屋殺人　母子3人窒息亡

彭博：億萬女富翁大多靠離婚致富

他意外墜樹胸插52cm樹枝　忍..

噁父新婚夜硬上女兒：以為你是我..

足球巨星C羅性侵案被警要求驗D..

誤信惡狼謊言　她淪6男性囚48..

更多熱門

相關新聞

醫生從她喉嚨夾出5公分蠕動水蛭

越南1名63歲的女子，因喉嚨持續3個多月有異物感，頭痛症狀也持續數周，卻一直找不到原因。到醫院就醫檢查後，醫生初期判斷可能是喉嚨長了腫瘤，因此為她安排手術，在手術進行過程中，竟從喉嚨裡夾出一條5公分活跳跳的水蛭，畫面相當驚悚。

颱風才剛過　菲國新人泥濘中就是要結婚

開槍擊斃小三　正宮路邊喝啤酒淡定等警察

逃家籌劃數月　沙國女獲難民身分

泰正妹病房完婚迎2019…7日病逝

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

隋棠絕望16hrs！Olie「出生鎖骨骨折」

即／性侵犯拆電子腳鐐　宜蘭員山落網

開槍擊斃小三　正宮路邊喝啤酒淡定等警察

兒噴泉般吐奶…出生15天當小天使了

台東性侵狼長相曝光　破壞腳鐐通緝中

《航海王》結局定好了！網爆100冊完結作者親回

不堪獨自照顧壓力病父　兒攜父輕生雙亡

米克斯借住阿公家兩天→收編一個月

驚喜好物！超商店員曝挑福袋祕訣

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

甄子丹60歲岳母「比老婆還辣」！

戀情不被祝福　16歲少年進旅館燒炭亡

27歲網紅豪宅曝光！1盞燈46萬「走廊寬到能騎車」

恭喜「這群人」成員求婚成功了！

她的寶貝是「拉鍊」　超狂真相曝光網嚇壞

更多

最夯影音

更多

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

車內玩親親！被紀錄器出賣　新車送鍍膜被私開還接女友

行動電源托運還是隨身帶？ 最高罰10萬！飛安Q＆A懶人包

幸運神騎士！砂石車翻覆噴過來　他果斷飛閃機車下一秒成肉餅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面