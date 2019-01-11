河畔風光+藝術設計！全球10大最佳河岸　亞洲5地入選

▲新加坡克拉碼頭（clarke quay）。（圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

英國媒體日前評選「全球10大最佳河岸」，其中亞洲地區就佔了5名，包括馬來西亞的生命之河（River of Life）、新加坡的克拉碼頭（clarke quay）、泰國曼谷的石龍軍路（Charoen krung Road）、東京的澀谷溪（Shibuya Stream）以及香港維多利亞港旁的藝術區。這些地方不僅有河畔風光，部分倚靠河岸的區域甚至有藝術設計，讓人能在這裡放慢腳步，享受城市中的綠洲。

據英國《獨立報》報導，具有河流、港口或是海灘的城市近年受到越來越多人喜愛，因此評選了這份榜單，而亞洲地區就佔了5名。其中馬來西亞的生命之河（River of Life）位於首都吉隆坡的占美清真寺河岸，建設於2010年，河邊規畫了許多咖啡廳、高科技噴泉及自行車道，甚至夜間燈光秀照在河流上變成令人驚嘆的「藍河」美景。

▲吉隆坡占美清真寺。（圖／翻攝自吉隆坡旅遊資訊網）

另外，新加坡的克拉碼頭原先是塵土飛揚的河邊倉庫，為新加坡河的貨船提供服務。如今經過規劃設計後，成為了城市中最活耀的地區之一。河岸兩旁放置了新加坡的吉祥物魚尾獅，同時整個區域擁有夢幻的酒吧和夜店，還有許多特色餐館，甚至能搭乘中國風情的帆船享受這宜人的河岸風光。

泰國曼谷的石龍軍路也成功入圍了這次的評選。此地為曼谷最古老的公路，在2017年時，有許多泰國創意設計中心搬到此地，漸漸地將這個歷史街區變成充滿活力的河畔藝術區，不僅有許多獨立畫廊及古屋改建的餐館，越來越多特色旅館也在此地開設。

日本東京的澀谷溪是新的河畔渡假村，政府預計在2020年東京奧運前規劃完成，許多咖啡廳及餐館會在9月時舉辦露天音樂會或是啤酒節等活動。此地被《獨立報》評選為最優雅的城市發展之一，同時也是逃離喧鬧城市的完美綠洲。

▲香港維多利亞港跨年煙火。（圖／香港旅遊局提供）

最後一個亞洲河畔風光絕對少不了香港的維多利亞港，而旁邊的Victoria Dockside是來自世界各地的100位藝術家和設計師一同規劃的新藝術設計區。K11 MUSEA購物商場也預計在今年開張，同時將會在這裡展示一系列世界藝術品、戶外圓形劇場以及5萬平方英尺的綠化牆。

被《獨立報》評選的另外5個最佳河岸還包括了德國柏林的Holzmarkt、美國佛羅里達州的坦帕灣（Riverwalk）和紐約的海港區（Seaport District）、澳洲伯斯的伊莉莎白碼頭（Elizabeth Quay）以及加拿大多倫多的蜜糖海灘（Sugar Beach）。