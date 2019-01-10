「西瓜皮8+9」左右猛晃！他叭一聲被攔...痛吃兩拳　男大生超慶幸沒還手

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／綜合報導

一名網友昨晚騎車回家途中，在綠燈起步時，發現一個戴西瓜皮的8+9左搖右晃，差點擦撞到自己，於是按了一下喇叭提醒；怎料，對方開始狂飆國罵，後來甚至攔車，往他臉上連灌兩拳。男大生在毫無防備下挨揍，但事後卻很慶幸當下沒還手，「目前應該是先等開庭看對方誠意，但原則上是不和解告到底。 」

男大生在dcard描述經過，當時紅燈剛變綠燈，他眼角餘光就瞄到，一個戴西瓜皮的8+9左搖右晃，差點撞到自己，於是下意識地按了一下喇叭，沒想到換來陣陣怒譙聲。

那時，男大生只覺得遇上瘋子，所以趕緊離開現場，不巧才隔兩個路口就被8+9攔下，而對方下車又是一串國罵，接著鬼打牆問「到底是什麼意思？」

▲他當晚就到醫院驗傷並報案。（圖／翻攝自dcard）

傻眼的他揚言要報警，結果8+9猛然往他臉上狂揮兩拳，打得他措手不及，「後來他朋友來拉住他，跟我說不要跟他計較他喝多了，不過也留了電話，請我之後有什麼問題聯絡他，當然...我報警的時候他們已經跑了。」

事後男大生到警局做完筆錄並提告，他也說，「很慶幸我沒還手，因為他朋友也是幾個8+9，而且就在旁邊，如果當下我還手，說不定就被圍毆了。再或者如果我當下動手，那後續走法律程序時豈不是更麻煩？」

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