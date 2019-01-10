想向店長報恩卻因別人酒駕命喪黃泉　兩個家庭破碎

▲彰化社頭9日深夜發生一起酒駕逆向撞死外配致死。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

9日深夜11時許，40歲徐婦，行經彰化社頭鄉山腳路3段，被32歲施姓駕駛黑色BMW轎車酒駕逆向迎面撞擊，當場拋飛車外死亡，而坐在徐婦車上的黃男則全身多處骨折，據《ETtoday東森新聞雲》記者追查，一切都是為了報恩而慘死輪下，整起故事令人鼻酸！

▲徐姓女兒目前就讀北斗家商3年級。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方調查，肇事的施男為台南人，來彰化找朋友，想不到卻酒駕上路。徐婦的女兒說，媽媽說要出去調貨，全家一直等不到她回來，沒想到等來的卻是被酒駕男害死，「為什麼政府一再宣導，仍有人酒駕上路，害別人家庭破碎」。

從越南嫁來台灣逾20年的徐婦，與丈夫育有3名女兒，都在唸書，徐婦的陳姓丈夫開設印刷工廠，家中經濟算穩定，但徐婦雖然在家當老闆娘還是努力幫忙家計，平常做家庭代工幫忙抹布工廠車縫抹布，作包裝工作。





▲徐姓女兒目前就讀北斗家商3年級。（圖／翻攝自Google Map.）

10日上午徐婦的丈夫72歲陳男，與就讀北斗家商美容科3年級女兒10日到警局作筆錄，徐婦女兒說，「黃男是她之前在花壇中庄一家超商打工的店長，有可能媽媽要載他到社頭鄉批貨，返回花壇途中，才會發生此起事故」。

由於徐婦女兒在超商工作認真負責，受到黃姓店長的照顧，徐婦經常到店訪視感謝，黃姓店長因為店內商品需求，需要到外地調貨，徐婦因為要報恩感謝黃姓店長對女兒的提攜，便義不容辭載送一程，徐婦女兒說，「我在近日已經辭掉工作準備衝刺考大學，媽媽忽然發生此事，讓她心裡非常難過，也對黃姓店長受傷感到抱歉」。

北斗家商也表示，上午有接到陳姓學生電話說要請喪假，下午會與學校主任一同前往慰問，並儘力輔導學生的心理狀況，與協助申請獎助學金等相關事宜。

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