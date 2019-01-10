進廁所驚呼：那麼臭！下秒門開了「他走出來道歉」　男大生崩潰哭：期末掰

▲廁所裡難免「充滿各種味道」。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／綜合報導

進廁所的時候如果聞到臭味，有些人習慣抱怨「好臭喔！」但有時最好「惦惦賣公威」。一名男網友表示，他和朋友走進廁所時，聞到一股味道，便和同學說「我沒聞過那麼臭的！」沒想到下一秒廁所門就開了，走出來的人讓他瞬間超崩潰。其他人也笑翻「人生處處是危機，包括上廁所」、「禍從口出的最佳範例」。

一名男網友在《Dcard》表示，他和同學一起去上廁所，一進去就臭氣沖天，他一邊心想「到底是誰吃壞肚子？」一邊和同學說「乾！我沒聞過那麼臭的」，同學聽了則說「我也是第一次」。

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▲原PO進廁所直呼臭。（示意圖／pakutaso）

沒想到下一秒門突然打開，2人同時在心裡「哇X！」嘴上趕緊打招呼「物理老師好！」老師則是默默地說了一句「同學，真不好意思齁！」讓原PO忍不住為自己的成績哀悼「期末掰掰！」

看到貼文後，其他人紛紛笑慘「下學期再見面」、「你們慘了…XD」、「まだ来年」、「完了」、「快去買一些腸胃補品給老師，說『老師上次在廁所遇見你，覺得你的腸胃可能因太忙沒有適時休息，來，這些補品是我一點小心意』」、「這件事告訴我們，下次去上廁所不要亂講話」。

也有網友分享自己的經驗，「之前我在廁所拉肚子，同班同學走進來：『好臭喔我要去別間』…(´；ω；｀)」、「之前高中時（利用自習時間），在廁所最後一間快樂噗噗噗，然後突然有一群女生（認識的同學）進來『乾！好臭！』『XXX你是不是偷放屁？』『乾！那是屎屁吧！』嗯…我果斷的等她們全都走後才出來…」

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