BMW男撞死人起底酒駕累犯　還曾「為300元打死人」

▲施男酒駕逆向撞死徐姓婦人。（圖／翻攝自施男臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣9日晚間11時許，發生一起嚴重的死亡車禍，31歲施姓男子開著一輛黑色BMW，酒駕逆向撞到一台白色轎車。強大的撞擊力道不僅讓白車彈飛3米高又撞到路邊電線桿，還讓車上的女駕駛、一名越南媽媽被拋出車外，當場失去生命跡象，這場車禍也殃及副駕駛座的黃姓男子多處骨折氣胸，目前仍住院觀察中。

▲警消人員救出已經奄奄一息的徐婦。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方指出，肇事的施男是台南人，因為北上彰化與朋友聚會，酒駕逆向撞車，人仍住加護病房，警方尚未作筆錄，不過經過警方追查發現，施男是酒駕累犯，19歲時曾酒駕騎機車撞轎車，遭罰判處罰金6萬5千元；同年更為了朋友向他討300元，涉嫌持棍棒和機車大鎖重擊被害人頭部致死，為此入監服刑，至2017年12月底才假釋出獄，這回又酒駕撞死人，讓知情的人都大罵「真的太不應該了」。

▲施男的座車冒出陣陣濃濃白煙。

無辜被撞死亡的徐婦，20年前遠從越南嫁到彰化，與陳男婚後生下3個女兒，兩人經營印刷廠，徐婦從印刷廠返家後，還兼作家庭代工裁縫抹布，甚至當起流水席的二廚，幫忙端菜洗菜的工作，任勞任怨，努力賺錢，拉拔3個小孩長大，如今老大已經讀大學，是令人稱羨的幸福家庭。

▲徐婦的座車慘變成一堆爛鐵。

如今因為「酒駕」天倫夢碎，再也喚不回徐婦的身影，交通隊長丁福氣說，「酒駕真的害人不淺！」，更奉勸所有駕駛人，開車不喝酒，減速依照道路規定行車，平安就是回家最安全的路。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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