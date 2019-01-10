同學狂噴惡言！她高中被霸凌「關教室陽台外」　原因曝光…網笑炸：妳活該

▲原PO自曝高中曾「被霸凌」。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

校園霸凌至今仍無法完全制止，讓許多人都曾因此留下心靈創傷。一位女網友發文，分享她高中時「被霸凌」的經驗，當時的她只是做了一件事，不僅當場被惡言相向，還被同學聯手「關在教室陽台吃臭臭的東西」。看到貼文後，其他人紛紛笑說活該，「邊緣人養成」、「我直接笑噴」、「這種霸凌…自找的啊」。

一名女網友在《Dcard》表示，她讀高中時，媽媽偶爾會讓她帶水果到學校吃，包括蘋果、香蕉、小番茄等等，「本來一切都很好，直到有一天…我帶了榴槤」。她說，那天幾乎每個同學都對她惡言相向，還聯手把她關在教室陽台，直到她把榴槤吃完。

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▲原PO被同學關在陽台吃榴槤。（示意圖／pixabay）

最後她也說，不管是言語、肢體、網路都好，「霸凌是不好的行為喔！」沒想到貼文也讓其他人「想起霸凌的那一天」，「國小的時候也有同學帶韭菜水煎包當早餐，結果被趕到門外 吃完才放他進來」、「我是吃韭菜水餃吃到被同學叫去教室外面吃」、「哪天我帶了榴槤，我就霸凌榴槤，把它鎖在陽台」、「我是用防狼噴霧殺蟑螂…在教室早自修的時候」。

還有人忍不住哭了，「嗚嗚嗚！我國小的時候，媽媽讓我帶榴槤到學校吃，結果拿出來吃後，被老師叫到旁邊訓話」、「有一次我在學校吃榴槤糖，結果大家都叫我不要跟他們說話，難過」、「有一次回到租屋處，室友她們在吃榴槤，我一個在陽台…瞬間發現了天堂與地獄」、「我有次午餐帶青椒也被趕到教室外面吃」、「小學一年級，我媽媽帶榴槤給我當早餐，從此以後我就被那些小屁孩霸凌了QQ說我是臭臭泥」。

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