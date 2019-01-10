馮光遠再批「他不是個咖」　不等三天潘恆旭提告嗆「奉陪到底」

▲高雄市觀光局長潘恆旭不等三天了，決定直接提告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

作家馮光遠在臉書隔空批評高雄市政府觀光局長潘恆旭「人品太差」，潘恆旭原本限定馮光遠在三天內道歉，不然就要提告，不過現在案情急轉，潘恆旭認為馮光遠是「不會道歉」，所以決定提告，還在自己臉書寫下「奉陪到底」。

潘恆旭在臉書寫「反正你走法院像走廚房，也不差這一次，繼盛治仁、金浦聰後，我奉陪到底」，而記者求證潘恆旭局長後確定，原本只要作家馮光遠在三天內道歉，就不再追究，不過現在確定要提告，潘恆旭強調「為了公務員尊嚴」，而且他也確定馮光遠不會道歉。

▲高雄市觀光局長潘恆旭不等三天了，決定直接提告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

其實馮光遠在10日下午兩點多左右也在臉書貼文《道歉啟事》，不過馮光遠並非是跟潘恆旭來道歉，而是跟新聞圈同仁道歉，表示自己是夜貓子，所以沒有接到新聞同業的電話，至於是否要接受採訪來談潘恆旭，馮光遠寫說自己沒有空接受採訪。

馮光遠也寫出自己對潘恆旭的看法，「他不是個咖，所以我不太理他，而且潘恆旭想要利用告我的新聞來轉移冷泉加熱變溫泉的新聞，嗯！很聰明，非常潘恆旭，可是碰到我，就給他個鐵板踢」，言語之間態度非常強硬，就是這一篇貼文讓潘恆旭認為馮光遠不會在三天內道歉，所以就立即決定提告，也透過律師寫好訴狀來提告。