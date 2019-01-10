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逃避追緝　藥頭指揮下線「網路賣毒」

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▲台南市新化分局警方查獲陳姓男子等人涉嫌販毒，起獲毒品及販毒工具一批。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市新化分局警方查獲陳姓男子等人涉嫌販毒，起獲毒品及販毒工具一批。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

49歲陳姓男子以販毒唯生，並培養43歲林姓男子為下手，以通訊軟體替其販毒，台南市警新化分局據報循線將2嫌查獲，並追緝3名藥腳，起獲海洛英、安非他命毒品一批及販毒工具，全案偵訊後依毒品罪嫌送辦，並擴大偵辦中。

新化分局警方接獲情資指「綽號『小陳』犯罪嫌疑人陳姓男子（49歲、有多次毒品及竊盜等前科、毒品通緝）平日以販毒維生，專營第一級毒品給老顧客，為躲避員警追緝，培養小藥腳43歲林姓男子為其賣藥，陳嫌平時利用通訊軟體BB，在接獲顧客購買毒品訊息後，即刻指揮小藥腳林嫌騎機車在約定地點與藥腳交易毒品。

案經專案小組針對毒品犯嫌陳嫌實施現地蒐證，得知林嫌為了生計選擇以販賣毒品為賺錢最快方式，陳嫌為逃避毒品交易時被警察查緝，除經常更換通訊聯絡行動電話及交通工具外，指揮小藥頭出貨，並選擇早上7時左右上班時間人車繁雜時在宮廟旁交易。警方於1月10日在台南市善化區胡厝寮循線將陳嫌2人查獲，並起獲海洛因12小包共計9.205公克、安非他命3.36公克、電子磅秤、行動電話、吸食器。

警方傳喚常向陳嫌等人購毒之詹姓、劉姓、金姓等3名藥腳到案說明（其他藥腳陸續清查中），3嫌坦承並指證以每小包新台幣2000至2500元不等之金額購買第一級毒品海洛因吸食，全案依毒品罪嫌移送台南地檢署，並擴大偵辦中。

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關鍵字：藥頭,毒品,藥腳

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