開車走走停停引注意！女警盤查搜出毒　壯漢悔：不該貪玩手遊

▲廖姓駕駛因貪玩手遊開車走走停停形跡可疑遭女警攔車關切。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東大武警分局3名女警日前晚間執行擴大臨檢巡邏勤務時，在台9線北上車道攔查一輛走走停停可疑車輛。經盤查，在駕駛身上共查獲安非他命2及安非他命吸食器1組，全案依違反毒品防制條例罪移送台東地檢署偵辦。

大武分局女警黃惠玲、林欣儀，李佳瑩等三員執行擴大臨檢巡邏勤務時，於台9線435.1公里北上車道發現廖男駕駛自小客車走走停停後，留滯原地一段時間，形跡可疑。

▲廖男拿出口袋物品時，口袋內掉落一袋裝有白色結晶物。

3名女警見狀後立即上前關切，並以M-POLICE行動載具查詢廖姓駕駛人身分，發現廖男年50歲有多項毒品前科，廖男聲稱口袋內只有打火機，不料廖男拿出口袋物品時，口袋內竟掉落一袋裝有白色結晶物，疑似毒品的夾鏈袋。

▲在廖男身上查獲二級毒品安非他命2.2公克，安非他命吸食器1組，罪證確鑿。

三位女警見狀後，立即以無線電呼叫線上警力前往支援，總計在廖男身上查獲二級毒品安非他命2.2公克，安非他命吸食器1組，罪證確鑿，廖男只好乖乖坦承犯行。警方偵訊後，依違反毒品危害防制條例罪，移送法辦。

廖嫌感嘆，自己在車內玩手遊，打算遊戲結束後才要開車返回住處，車子才會走走停停、讓警方感到懷疑，進而被女警盤查，大嘆自己真的好衰！竟然栽在｢三位女警手上！」

大武分局分局長表示，警方執行「安居專案」，主要打擊重點在於隱身於社區（包含公寓大廈、出租套房）、部落內持有吸食、販賣毒品的違法者，「警力有限、民力無窮」，警方在各分駐（派出）所都有建立「友善通報網」，請民眾踴躍舉發吸毒或販毒者，發現社區、部落內疑似毒品犯罪，請立即與當地分駐（派出）所聯繫。