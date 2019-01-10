「韓粉」想像力爆發！揭「周子瑜」取名看齊韓國瑜...網傻眼：真的不是巧合

▲韓粉分析藝人周子瑜取名是為了向韓國瑜看齊。（圖／資料照片、記者屠惠剛攝）

網搜小組／綜合報導

新任高雄市長韓國瑜支持者們可說是超級死忠。臉書粉專「肯腦濕的人生相談室」9日分享了一段「韓粉」的言論，該名網友針對藝人周子瑜的新聞表示，周子瑜的父母幫她取和韓國瑜相同的「瑜」字不是巧合，而是希望周子瑜像韓市長一樣，「遇到逆境不放棄」，這番言論讓網友們都傻眼了，直呼「韓粉」的想像力也太豐富。

從「肯腦濕的人生相談室」分享的圖片中可以看到，韓國瑜的支持者在一則周子瑜的新聞下方發表評論，還寫下自己的註解，「周子瑜當初她父母幫她取名字最後一個字取『瑜』，跟韓國瑜市長名字最後一個字也是『瑜』，我覺得絕對不能用單單巧合來形容」

這名粉絲接著說，「我覺得周子瑜當初她父母名字會這樣幫她取，應該是希望周子瑜遇到逆境也能奮發向上，並希望周子瑜能像韓國瑜市長遇到逆境不放棄，韓國瑜市長最後靠的自己的努力當上直轄市長，這個奮發向上精神正是周子瑜要學習的。」

▲韓粉對周子瑜的新聞留言評論。（圖／翻攝自肯腦濕的人生相談室）

網友們看到這張截圖簡直不敢置信，紛紛留言表示，「除了名字中最後一個字是『瑜』，還剛好到『韓國』發展演藝事業，我覺得這絕對不是巧合，周子瑜的父母果然是希望女兒這一生能向Korea fish看齊」、「韓國的國名應該也是效法韓導的精神，人進得來貨出得去韓國發大財，難怪成為亞洲四小龍的龍頭」。

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