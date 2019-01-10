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潘恆旭話題爭議多　韓國瑜力挺：要吃燒餅沒辦法不掉芝麻

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▲高雄市觀光局長潘恆旭出面回應跟義大世界開發案爭議 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市觀光局長潘恆旭出面回應跟義大世界開發案爭議 。（圖／記者洪正達攝）

記者賴君欣、吳奕靖／高雄報導

高雄市政府觀光局長潘恆旭近期替高雄拚觀光，創造不少爭議話題，韓國瑜先是表達力挺決心說，「要吃燒餅，就沒辦法避開芝麻會掉；打開窗戶呼吸新鮮的空氣，就沒辦法避免蚊子會飛進來」，同時也說，會勸潘恆旭要「愛與包容」，去看待馮光遠批判他的「人品太差」。

韓國瑜指出，要從兩個角度來看高雄市政府的局處長，這也包括觀光局局長：第一個就是傳統的思維，不做不錯，不要太張揚，靜悄悄的；第二、另一種是讓創意插翅而飛，盡量去發揮，事實上觀光局長潘恆旭接任之後，很多人肯定他，但相對也有批判聲浪。

韓國瑜強調，大家要看到這一點，潘恆旭完全沒有浪費市府的資源，但是高雄市整個城市的亮度，真的發射到海內外，「你要從有創意、天才的角度來分析一個官員，還是用傳統不做不錯的角度來分析一個官員，我想民眾心中會有一把尺」。

高雄觀光局長「柴山龍巖冷泉加熱就變溫泉」　網酸：得諾貝爾獎。（圖／翻攝潘恆旭臉書）

高雄觀光局長「柴山龍巖冷泉加熱就變溫泉」　網酸：得諾貝爾獎。（圖／翻攝潘恆旭臉書）

韓國瑜說，市府現在沒有錢的情況下，繼續能夠宣揚高雄市，讓大家願意來高雄，這個難度是非常高，所以寧願用鼓勵角度，來肯定潘恆旭的作為，雖然做的過程難免碰碰撞撞，他還是肯定潘恆旭，完完全全不停的宣揚高雄的美好，如果在過程中有一些瑕疵，也希望大家用更寬廣的心胸來看待，多多鼓勵一下。

至於有些被點名到的「觀光大使」都還沒被通知，就已經在媒體先行發布，韓國瑜認為，這是潘恆旭沒有做好的地方，也相信會改善，至於作家馮光遠在批判潘恆旭的問題，韓國瑜表示，他沒有昏庸到因此撤換局處長，不過自己遇到潘恆旭的時候，也會勸他「愛與包容」。韓國瑜說，「我被批判到體無完膚，還愛與包容，咬牙切齒到牙都快咬斷了，還是愛與包容」。

▲▼ 高雄市觀光局長潘恆旭。（圖／記者賴君欣攝）

▲ 高雄市觀光局長潘恆旭。（圖／記者賴君欣攝）

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關鍵字：韓國瑜,溫泉,冷泉,潘恆旭,馮光遠,愛與包容,燒餅

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