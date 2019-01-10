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貴婦奈奈「狂提難民申請」！高人指點策略曝「準備長期滯留加拿大」

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▲▼ 貴婦奈奈在10月時就po出打包照片。（圖／翻攝自貴婦奈奈的福態日記）

▲貴婦奈奈一家逃到加拿大，她在10月時就po出打包照片。（圖／翻攝自貴婦奈奈的福態日記）

生活中心／綜合報導

網紅「貴婦奈奈」（本名蘇陳端）和丈夫黃博健、公公黃立雄等人涉嫌捲款10億元潛逃，事件爆發之後完全不見蹤影，終於在9日被證實，一家5口已經入境加拿大，接下來更可能會持續提出難民申請。但由於台灣和加國沒有引渡條約，要將他們抓回台灣恐怕有難度。

調查局證實，已經掌握了貴婦奈奈在加拿大的住處，但是由於台灣和加拿大並未簽訂引渡條約，還得由加國決定是否將其引渡回台。中央社報導，調查局官員指出，在與其他國家沒有司法互助、引渡條約的情況，可能就要以註銷通緝犯護照、或通緝犯逾期、非法居留等，他國的執法單位才能名正言順幫忙抓人。

調查局官員還提到，若通緝犯在他國犯罪而遭到驅逐出境，在與台灣執法單位情資交換順利的情況下，也可將人帶回。可是，目前的情況為，貴婦奈奈一家都有合法證件入境，若是在當地又沒有犯法或居留問題，重視人權的加拿大恐怕很難出手幫忙抓人，且貴婦奈奈等人非持中華民國護照進出各國，也難以註銷其護照。

移民署證實，貴婦奈奈夫妻、黃立雄夫婦和黃博健的阿姨都已入境加國，雖然準備入境時有一度被加拿大邊境服務署（CBSA）攔下，但因為持有合法證件，沒有無強制拘留理由，再加上他們提出了難民申請只好放行。據了解，雖然貴婦奈奈的難民申請非常可能被拒絕，但背後疑有高人指點，判斷他們會以「不斷提出上訴」的方式，持續滯留加拿大。

貴婦奈奈等人以陸路方式，自美國紐約州水牛城經伊利堡入境加國。由於加拿大重視人權，加上對難民寬鬆的政策，難民申請相當容易獲得受理，且至少得纏訟1至2年才會有結果，形同潛逃漏洞。

貴婦奈奈與老公黃博健創立的「杏立博全」醫美診所在去年11月底傳出無預警倒閉，外傳兩人留下的債務可能高達10億元。台北地檢署在傳拘不到3人情況下，已經依涉犯詐欺罪對3人發佈通緝，通緝時效長達25年，至2044年為止。

►►►快訊／貴婦奈奈找到了！　一家5人向加拿大提「難民申請」

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關鍵字：貴婦奈奈,加拿大,醫美診所,引渡,滯留,難民

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